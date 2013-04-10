kireya

Виктор kireya

 
62 года
14 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад
Разработка сайтов под ключ без предоплаты

Разработка оригинальных, удобных, информативных сайтов под ключ без предоплаты.

Сайт без предоплаты. Это значит, что Вы платите только тогда, когда Вас действительно всё устраивает в созданном для вас сайте и у вас возникает естественное желание стать полноправным владельцем нового проекта.

Стоимость.

Сайт стоит столько, сколько Вы готовы вложить в новый успешный проект, столько, сколько стоят ваши идеи, авторитет и амбиции принявшие, умением мастера, зрительный, интерактивный образ.

Обычно стоимость изготовления сайта колеблется от 6 000 до 25 000 руб., в зависимости от объёма замысла.

И в эту цену уже заложена стоимость домена и хостинга, в расчёте на год, регистрация в поисковых системах и тематических каталогах.

Портфолио

Баннеры
нет отзывов
от $25
от 2 дней
нет рейтинга
Верстка полиграфии
нет отзывов
от $100
от 5 дней
нет рейтинга
Дизайн продукции
нет отзывов
от $100
от 5 дней
нет рейтинга
Дизайн сайтов
нет отзывов
от $100
от 7 дней
нет рейтинга
Логотипы и Знаки
нет отзывов
от $150
от 5 дней
нет рейтинга
Наружная реклама
нет отзывов
от $100
от 5 дней
нет рейтинга
Обработка фотографий
нет отзывов
от $20
от 1 дня
нет рейтинга
Фирменный стиль
нет отзывов
от $200
от 7 дней
нет рейтинга
Фотосъемка
нет отзывов
от $20
от 1 дня
нет рейтинга
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