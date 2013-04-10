Разработка сайтов под ключ без предоплаты
Разработка оригинальных, удобных, информативных сайтов под ключ без предоплаты.
Сайт без предоплаты. Это значит, что Вы платите только тогда, когда Вас действительно всё устраивает в созданном для вас сайте и у вас возникает естественное желание стать полноправным владельцем нового проекта.
Стоимость.
Сайт стоит столько, сколько Вы готовы вложить в новый успешный проект, столько, сколько стоят ваши идеи, авторитет и амбиции принявшие, умением мастера, зрительный, интерактивный образ.
Обычно стоимость изготовления сайта колеблется от 6 000 до 25 000 руб., в зависимости от объёма замысла.
И в эту цену уже заложена стоимость домена и хостинга, в расчёте на год, регистрация в поисковых системах и тематических каталогах.
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Портфолио
- Указатель в магазине мужской одежды.406 просмотров
Баннеры
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Верстка полиграфии
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Дизайн продукции
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Дизайн сайтов
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Логотипы и Знаки
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Наружная реклама
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Обработка фотографий
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Фирменный стиль
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Фотосъемка
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