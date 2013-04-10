Разработка сайтов под ключ без предоплаты

Разработка оригинальных, удобных, информативных сайтов под ключ без предоплаты.

Сайт без предоплаты. Это значит, что Вы платите только тогда, когда Вас действительно всё устраивает в созданном для вас сайте и у вас возникает естественное желание стать полноправным владельцем нового проекта.

Стоимость.

Сайт стоит столько, сколько Вы готовы вложить в новый успешный проект, столько, сколько стоят ваши идеи, авторитет и амбиции принявшие, умением мастера, зрительный, интерактивный образ.

Обычно стоимость изготовления сайта колеблется от 6 000 до 25 000 руб., в зависимости от объёма замысла.

И в эту цену уже заложена стоимость домена и хостинга, в расчёте на год, регистрация в поисковых системах и тематических каталогах.