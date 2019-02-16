kmick

Кристина Герасименко kmick

 
35 летУкраина/Киев
13 лет на фриланс-бирже
Была
2 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$25
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
1
безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
serifsafarof
Шериф 
26 летАзербайджан
6 лет в сервисе
Был
месяц назад
$140
10 баллов
4 года назад
Реферальная система для сайта MODX (php)
Рекомендую
Задача по ТЗ выполнена, выходил на связь всегда, чуть сроки изменены были. А так все отлично
Ответный отзыв
ulitvinov
Юрий 
27 летРоссия
4 года в сервисе
Был
3 месяца назад
$25
10 баллов
4 года назад
Подкорректировать макет существующего сайта HTML & CSS
Хороший заказчик, по ходу дела ТЗ увеличилось и заказчик спокойно доплатил за переработку, рекомендую все в срок
Все быстро и качественно! Спасибо! Все время был на связи, отвечал на все вопросы и выполнил все пожелания
Ответный отзыв