1. Авторизация и регистрация пользователя в системе 2. Продается 9 видов игроков, место дилера и директора 3. Запрограммировать посадку за стол купленных игроков, можно купить от 1 до 9 и посадить за стол. При полном заполнении стола ...
- Веб-программирование20 заявокЗакрыт4 года назад
Дизайн логотипа для сайта http://profit.men Что-то оригинальное, не стрелочки профита или человечки с деньгами с каких-то стоков векторных изображений.Логотипы и Знаки37 заявокЗакрыт4 года назад
Передвинуть немного главное меню, чуть подтянуть по адаптивности, изменить некоторые параметры кнопокHTML-верстка1 исполнительЗавершен4 года назад
Реферальная система для пользователей В кабинете пользователя "родителя" добавить строки статистики с никами приглашенных, дата когда они зарегистрировались, статус, общий баланс аккаунтов реферала, реферальное вознаграждение. Подробно в файлеВеб-программирование1 исполнительЗавершен4 года назад
Реферальная система для пользователей, ссылка типа urlсайта?ref="user_id." В кабинете пользователя "родителя" добавить строки статистики с никами приглашенных, дата когда они зарегистрировались, статус, общий баланс аккаунтов реферала, реферальное вознаграждение. (Начисляется 10% от одного из значений имеющихся ...Веб-программирование7 заявокЗакрыт4 года назад
Модуль рисующий линейную диаграмму из данных в БД(данные в БД обновляются раз в сутки) для сайта MODX. К диаграмме нужен выбор диапазона, типаВеб-программирование1 заявкаЗакрыт5 лет назад
Запрограммировать сайт немногостраничной html игры. 1. Страница личного кабинета пользователя (где информацияо балансе, количестве добытого золота, количестве приглашенных друзей-рефералов и тд) 2. Страница покупки необходимых предметов для экипажей 3. Страница самой карты где двигаются корабли-экипажи. Передвижение корабля из ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт5 лет назад
Игровое поле — карта, размером, например, 100 на 100 ячеек. На карте периодически появляются сокровища, к которым пользователи будут отправлять корабли. У каждого игрока свой корабль и оружие(выбор из 5, бесплатный и которые можно приобрести). Пользователи ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен5 лет назад
Игровое поле — карта (вид сверху, 2д игра) На карте периодически появляются сокровища, к которым пользователи будут отправлять корабли. У каждого игрока свой корабль и оружие(выбор из 5, бесплатные и которые можно приобрести). Пользователи могут передвигаться ...Мобильные приложения6 заявокЗакрыт5 лет назад
Нужно разработать браузерную игры по мотивам WormixРазработка игр6 заявокЗакрыт5 лет назад
Нужен телеграм бот принимающий заказы, с минимальным личным кабинетомМобильные приложения8 заявокЗакрыт6 лет назад