kristian_almort

Татьяна kristian_almort

 
27 летУкраина/Киев
10 лет на фриланс-бирже
Была
9 лет назад
Системный администратор. Опыт работы более 3х лет.

OS Unix: Linux (all), Solaris, FreeBSD.

OS X.

OS Windows: all

Установка, настройка, администрирование высокопроизводительных WEB, MAIL, VPN, Proxy – серверов.

3. Настройка кластеров WEB (nginx, dns).

4. Удаленное администрирование серверов на базе OS Unix: Linux (all), Solaris, FreeBSD, OS X, OS Windows (all)

5. Защита от DDOS среднего уровня ~ до 60Мб/сек. (настройка ядра, nginx, firewall, скрипты)

6. Настройка мониторинга и резервного копирования.

7. Решение проблем производительности, оптимизация работы сервера путем настройки ОС, ПО.

8. Удаление вирусов на сайтах, настройка веб сервера, исключающая заражение.

LinuxNginxFreeBSDUnixЗащита от DDoS
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#451
Системное администрирование
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#459