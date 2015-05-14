Системный администратор. Опыт работы более 3х лет.
OS Unix: Linux (all), Solaris, FreeBSD.
OS X.
OS Windows: all
Установка, настройка, администрирование высокопроизводительных WEB, MAIL, VPN, Proxy – серверов.
3. Настройка кластеров WEB (nginx, dns).
4. Удаленное администрирование серверов на базе OS Unix: Linux (all), Solaris, FreeBSD, OS X, OS Windows (all)
5. Защита от DDOS среднего уровня ~ до 60Мб/сек. (настройка ядра, nginx, firewall, скрипты)
6. Настройка мониторинга и резервного копирования.
7. Решение проблем производительности, оптимизация работы сервера путем настройки ОС, ПО.
8. Удаление вирусов на сайтах, настройка веб сервера, исключающая заражение.
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Системное администрирование
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