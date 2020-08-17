Создаю лицо вашего бизнеса

Всем привет! Меня зовут Ксения. Я веб-мастер. UI/UX дизайнер. Фрилансер.

Занимаюсь разработкой адаптивных сайтов более 1 года.

Основное направление – дизайн многостраничных сайтов и сервисов, а также продающих/посадочных страниц (landing pages). Сотрудничаю с верстальщиком , поэтому сайты под ключ тоже делаем.

Если необходимо, делаю дизайны на конструкторе Tilda .

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Ключевые навыки в веб-дизайне:

• Дизайн лендингов (лендинг пейдж/landing page).

• Создание дизайна сайтов и отдельных веб-страниц с нуля или на основе готового прототипа.

• Создание различных дополнительных графических веб-элементов для сайтов (баннеры, кнопки, иконки, формы).

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Владею:

• Figma

• Adobe Photoshop

• Adobe Illustrator

• Adobe Lightroom

• Adobe XD

Портфолио:

https://www.behance.net/kseniatrubina

Гарантия на работу. В течение недели после передачи финального макета дизайна заказчику я на связи и всегда готова бесплатно исправить ошибки , которые были пропущены при приеме работы и замечены позже.

Консультирую бесплатно! Если не можете определиться с сайтом или боитесь не уложиться в бюджет, просто свяжитесь со мной. Обсудим, возможно найдем решение.

Связь:

• E-mail: [email protected]

• WhatsApp: +7 (968) 6243498

• VK: kseniatrubina.vk.com﻿

• Instagram: @trubinana