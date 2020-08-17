Ксения Трубина kseniatrubinanakseniatrubinana
Всем привет! Меня зовут Ксения. Я веб-мастер. UI/UX дизайнер. Фрилансер.
Занимаюсь разработкой адаптивных сайтов более 1 года.
Основное направление – дизайн многостраничных сайтов и сервисов, а также продающих/посадочных страниц (landing pages). Сотрудничаю с верстальщиком , поэтому сайты под ключ тоже делаем.
Если необходимо, делаю дизайны на конструкторе Tilda .
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Ключевые навыки в веб-дизайне:
• Дизайн лендингов (лендинг пейдж/landing page).
• Создание дизайна сайтов и отдельных веб-страниц с нуля или на основе готового прототипа.
• Создание различных дополнительных графических веб-элементов для сайтов (баннеры, кнопки, иконки, формы).
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Владею:
• Figma
• Adobe Photoshop
• Adobe Illustrator
• Adobe Lightroom
• Adobe XD
Портфолио:
https://www.behance.net/kseniatrubina
Гарантия на работу. В течение недели после передачи финального макета дизайна заказчику я на связи и всегда готова бесплатно исправить ошибки , которые были пропущены при приеме работы и замечены позже.
Консультирую бесплатно! Если не можете определиться с сайтом или боитесь не уложиться в бюджет, просто свяжитесь со мной. Обсудим, возможно найдем решение.
Связь:
• E-mail: [email protected]
• WhatsApp: +7 (968) 6243498
• VK: kseniatrubina.vk.com
• Instagram: @trubinana