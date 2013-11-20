l3dz

Александр l3dz

 
38 летРоссия/Ульяновск
11 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Приятно делать лучше. *Unix/Linux Системный администратор.

Обожаю следующие вещи:

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*Делать все БЫСТРО, АККУРАТНО и ИДЕАЛЬНО.

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*Удаленное администрирование

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*Нестандартные задачи

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*Операционные системы : Linux (RedHat, Gentoo, Debian, CentOS, Suse), FreeBSD, NetBSD, OpenBSD

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*Системы виртуализации: VMware, Hyper-V, Xen, KVM, OpenVZ, Virtuozz

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*Web сервера: Apache, nginx

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*Базы данных: MySQL, PostgreSQL

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*Фаерволы: iptables, ipfw

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* Почтовые сервера: Postfix, devcot

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*Системы обнаружения вторжений: snort

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*Системы мониторинга : Zabbix, Nagios, Cacti

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*Системы резервного копирование: Bacula

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*Amazon web sevices

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*Программировать скрипты на shell

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MySQLPostgreSQLLinuxNginxCentOSApacheDebianFreeBSDUnixPostfix
Системное администрирование
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