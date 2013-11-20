Приятно делать лучше. *Unix/Linux Системный администратор.
Обожаю следующие вещи:
---
*Делать все БЫСТРО, АККУРАТНО и ИДЕАЛЬНО.
---
*Удаленное администрирование
---
*Нестандартные задачи
---
*Операционные системы : Linux (RedHat, Gentoo, Debian, CentOS, Suse), FreeBSD, NetBSD, OpenBSD
---
*Системы виртуализации: VMware, Hyper-V, Xen, KVM, OpenVZ, Virtuozz
---
*Web сервера: Apache, nginx
---
*Базы данных: MySQL, PostgreSQL
---
*Фаерволы: iptables, ipfw
---
* Почтовые сервера: Postfix, devcot
---
*Системы обнаружения вторжений: snort
---
*Системы мониторинга : Zabbix, Nagios, Cacti
---
*Системы резервного копирование: Bacula
---
*Amazon web sevices
---
*Программировать скрипты на shell
--
Действие аккаунта приостановлено!
Системное администрирование
нет отзывов
от $20
от 1 дня
нет рейтинга
Служба поддержки
нет отзывов
от $10
от 1 дня
нет рейтинга