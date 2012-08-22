Нужно написать статью (копирайт) на тему "циркуляционные насосы". Уникальность от 95% по etxt, объем - 2000 зн. цена - 1.5 у.е/1000 зн.
- Копирайтинг1 исполнительЗавершен11 лет назад
Нужно сделать картинку на баннер по примеру - http://rozetka.com.ua/ Указывайте сроки и цены.Иллюстрации и Рисунки1 исполнительЗавершен11 лет назад
Нужно написать статью на тему: "твердое топливо". Размер от 1500зн., уникальность от 98% по etxt. Оплата 3 у.е 1000 зн.Копирайтинг1 исполнительЗавершен11 лет назад
Нужно написать интересную для читателя статью, которая будет написана на фактах и будет держать читателя. Тема - «виды твердотопливных котлов», размер - 3000 зн, оплата 3 у.е за 1000 зн. Будут заказы еще, если подойдет ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен11 лет назад
Копирайт. На тему "Пиролизные котлы". 2000 знаков без пробелов. Процент по etxt и advego plagiatus (глубокая проверка) минимум - 95%. Укажите, пожалуйста, сроки и цены.Копирайтинг17 заявокЗакрыт11 лет назад
Нужно написать уникальную статью на тему "твердотопливные котлы". Размер - 1000 знаков. Уникальность от 95%. Периодически будут нужны статьи на данную тематику. Указывайте цены и сроки выполнения.Копирайтинг15 заявокЗакрыт11 лет назад