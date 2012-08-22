lalak

Юрий lalak

 
38 летУкраина/Киев
11 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Нужна статья

    Нужно написать статью (копирайт) на тему "циркуляционные насосы". Уникальность от 95% по etxt, объем - 2000 зн. цена - 1.5 у.е/1000 зн.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Нужно написать статью (копирайт)

    Нужно написать интересную для читателя статью, которая будет написана на фактах и будет держать читателя. Тема - «виды твердотопливных котлов», размер - 3000 зн, оплата 3 у.е за 1000 зн. Будут заказы еще, если подойдет ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Нужно написать статью

    Копирайт. На тему "Пиролизные котлы". 2000 знаков без пробелов. Процент по etxt и advego plagiatus (глубокая проверка) минимум - 95%. Укажите, пожалуйста, сроки и цены.

    Копирайтинг17 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Нужен копирайт

    Нужно написать уникальную статью на тему "твердотопливные котлы". Размер - 1000 знаков. Уникальность от 95%. Периодически будут нужны статьи на данную тематику. Указывайте цены и сроки выполнения.

    Копирайтинг15 заявок
    Закрыт
    11 лет назад
Отзывы фрилансеров
artem55555p
Артём 
29 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
месяц назад
$3
10 баллов
11 лет назад
Нужна статья
Работой остался доволен. Спасибо.
Спасибо за хорошую работу. Статья написана качественно и в срок.
Ответный отзыв
MSK777
Макс 
34 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
36 отзывов(-1)
$15
10 баллов
11 лет назад
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Отличный заказчик. Точно поставленное и правильно сформулировано ТЗ, мгновенная оплата. Было очень приятно сотрудничать. Всем рекомендую!
Отличный исполнитель, хорошо справился с заданием. Буду рад обратиться ещё.
Ответный отзыв
deryagina
46 летУкраина
15 лет в сервисе
Была
3 года назад
$6
10 баллов
11 лет назад
Нужна статья (копирайт)
Только положительные впечатления от сотрудничества. Тема интересная, ТЗ четкое, заказчик всегда на связи для решения текущих вопросов, оплата вовремя и в полном объеме. Спасибо!
Ольга отлично справилась с заданием. Спасибо за качественный текст в установленный срок.
Ответный отзыв
zhebedeva
Евгения 
34 годаУкраина
13 лет в сервисе
Была
6 месяцев назад
$9
10 баллов
11 лет назад
Нужно написать статью (копирайт)
Сотрудничеством довольна! Буду рада продолжить совместную работу.
Отличный копирайтер, рекомендую к сотрудничеству.
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