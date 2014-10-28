lamparoman

Техническое задание для программной библиотеки записи и захвата изображения с устройства на ОС Android 5.0 и выше. Требуется библиотека и тестовое приложение (реализующее функции библиотеки), выполняющее следующие функции: 1. Получение списка камер; 2. Настройка выбранной камеры (разрешение, качество, ...
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- $2000Мобильные приложения2 заявкиЗакрыт6 лет назад
- $85
Нужно сделать всего ОДИН рабочий пример, который взаимодействует с ШТРИХ--MOBILE-ПТК через штрих-м'вский протокол. Я сам не осилил, да и разбираться уже нет времени, есть мой пример, который уже умеет общаться с фискальником, но общается не ...Прикладное ПО1 исполнительЗавершен9 лет назад
- $25
Есть приложение для android. Своими силами не получается добавить прослушивание данных с акселерометра в спящем режиме. В рабочем режиме всё работает. Задача легкая по моему, т.к. кто раньше с этой задачей справлялся, то быстро внедрит ...Мобильные приложения1 заявкаЗакрыт9 лет назад
- $200
Требуется создать дизайн сайта, а также его логотип. Грубо говоря, хочется деловой выдержанный стиль для удобной работы с сортировкой рекламных модулей. Основной скелет панели уже есть. В аттаче несколько скриншотов.Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен9 лет назад
Отзывы фрилансеров
$85
10 баллов
9 лет назад
Отличный заказчик. Четко поставленные задачи, мгновенная оплата. Приятно было сотрудничать с Романом. Рекомендую всем!
Ответный отзыв
Артем сделал всё в срок, код полностью рабочий, также проконсультировал. В общем рекомендую.
$200
10 баллов
9 лет назад
Работа была оплачена вовремя. Никаких проблем при выполнении задания не возникло. Рекомендую всем.
Ответный отзыв
Никита разработал качественный логотип и дизайн сайта за хорошую сумму и адекватные сроки. Перед этим довольно объемно расспросил про дизайн, когда другие фрилансеры просто задали пару вопросов. Рекомендую!