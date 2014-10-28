lamparoman

Роман lamparoman

 
34 годаРоссия/Москва
11 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Описание профиля отсутствует
Отзывы фрилансеров
Th0m4s
Артем 
46 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
год назад
$85
10 баллов
9 лет назад
Взаимодействие через com порт с ШТРИХ--MOBILE-ПТК (java)
Отличный заказчик. Четко поставленные задачи, мгновенная оплата. Приятно было сотрудничать с Романом. Рекомендую всем!
Артем сделал всё в срок, код полностью рабочий, также проконсультировал. В общем рекомендую.
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Nikolos
Никита 
35 летУкраина
18 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$200
10 баллов
9 лет назад
Дизайн панели управления рекламной площадки
Работа была оплачена вовремя. Никаких проблем при выполнении задания не возникло. Рекомендую всем.
Никита разработал качественный логотип и дизайн сайта за хорошую сумму и адекватные сроки. Перед этим довольно объемно расспросил про дизайн, когда другие фрилансеры просто задали пару вопросов. Рекомендую!
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