lamparoman

Нужно сделать всего ОДИН рабочий пример, который взаимодействует с ШТРИХ--MOBILE-ПТК через штрих-м'вский протокол. Я сам не осилил, да и разбираться уже нет времени, есть мой пример, который уже умеет общаться с фискальником, но общается не ...