lead-worker

Евгений lead-worker

 
38 летУкраина/Одесса
10 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$33
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Подготовить шаблон письма для рассылки

    Нужно подготовить качественный шаблон письма, который потом будет переиспользоваться. Пример письма-  [url=https://yadi.sk/i/YTKOVpxckXJDR]https://yadi.sk/i/YTKOVpxckXJDR[/url] (конкретный макет скину исполнителю). Помимо качества верстки также нужно предусмотреть возможность легкого изменения контента в дальнейшем. Блоки вынести в отдельные таблицы, заглавия также. Предусмотреть ...

    CSS
    HTML-верстканет заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • PrestaShop - доработка функционала

    Необходимо доработать функционал для магазина на CMS PrestaShop. Нужно будет специфически образом настроить условный вывод категорий. Создать 2 темплейта и натянуть на них подготовленную верстку.  Детальное ТЗ кандидату. Для выполнения работы необходимо иметь опыт работы с ...

    PHPJavascriptHTMLCSSPrestashopjQueryGit
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    8 лет назад

  • Верстка лендинга

    Необходимо сверстать лендинг.  Приступить нужно сразу. Макет можно посмотреть тут - https://yadi.sk/i/RF0bBbtEkg4hW Базовые требования по верстке тут - https://yadi.sk/d/nTc5bAhakg4cP Жду предложений по сроку и стоимости. Если сработаемся, будет масса заказов различной сложности.

    Верстка лендинга
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Верстка html письма для email рассылки

    Нужно сверстать письмо - https://yadi.sk/i/YTKOVpxckXJDR (макет скину исполнителю) Срок на завтра на утро. Если раньше, отлично. Верстка табличная. Текст текстом, фоны картинкой. Графику оптимизируем. Особенно внимание уделите корректному отображению в различных email-клиентах (Outlook, TheBat и др.). Детально по ...

    HTMLCSS
    HTML-верстка3 заявки
    Закрыт
    8 лет назад
Отзывы фрилансеров
Sly_imp
31 годУкраина
11 лет в сервисе
Была
8 лет назад
26 отзывов(-3)
$33
10 баллов
8 лет назад
Верстка лендинга
Все ок. Будем сотрудничать.
Все ок. Планирую сотрудничать в дальнейшем.
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