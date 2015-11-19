lead-worker

Необходимо доработать функционал для магазина на CMS PrestaShop. Нужно будет специфически образом настроить условный вывод категорий. Создать 2 темплейта и натянуть на них подготовленную верстку. Детальное ТЗ кандидату. Для выполнения работы необходимо иметь опыт работы с ...