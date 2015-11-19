lead-worker

Нужно подготовить качественный шаблон письма, который потом будет переиспользоваться. Пример письма- [url=https://yadi.sk/i/YTKOVpxckXJDR]https://yadi.sk/i/YTKOVpxckXJDR[/url] (конкретный макет скину исполнителю). Помимо качества верстки также нужно предусмотреть возможность легкого изменения контента в дальнейшем. Блоки вынести в отдельные таблицы, заглавия также. Предусмотреть ...
- HTML-верстканет заявокЗакрыт8 лет назад
Необходимо доработать функционал для магазина на CMS PrestaShop. Нужно будет специфически образом настроить условный вывод категорий. Создать 2 темплейта и натянуть на них подготовленную верстку. Детальное ТЗ кандидату. Для выполнения работы необходимо иметь опыт работы с ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт8 лет назад
Необходимо сверстать лендинг. Приступить нужно сразу. Макет можно посмотреть тут - https://yadi.sk/i/RF0bBbtEkg4hW Базовые требования по верстке тут - https://yadi.sk/d/nTc5bAhakg4cP Жду предложений по сроку и стоимости. Если сработаемся, будет масса заказов различной сложности.HTML-верстка1 исполнительЗавершен8 лет назад
Нужно сверстать письмо - https://yadi.sk/i/YTKOVpxckXJDR (макет скину исполнителю) Срок на завтра на утро. Если раньше, отлично. Верстка табличная. Текст текстом, фоны картинкой. Графику оптимизируем. Особенно внимание уделите корректному отображению в различных email-клиентах (Outlook, TheBat и др.). Детально по ...HTML-верстка3 заявкиЗакрыт8 лет назад