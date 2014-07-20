Сюжет баннера у всех практически одинаковый. Нужно 3 варианта для выбора Тексты и идеи есть (ТЗ) — нужно ваше воплощение Тематика - Курс-тренинг "Кредит. Техника безопасности" Вот на этот лендинг —> http://kredit-tb.ru Тип файла: (.JPEG, .JPG, .PNG, .GIF) ...
- $10Баннеры11 заявокЗакрыт9 лет назад
- $17
Сюжет баннера у всех практически одинаковый. Нужно 3 варианта для выбора Тексты и идеи есть (ТЗ) - нужно ваше воплощение Тематика - кредитный калькулятор Вот на этот лендинг - http://kredit-tb.ru Тип файла: (.JPEG, .JPG, .PNG, ...Баннеры27 заявокЗакрыт9 лет назад
- $50
Нужна верстка лендинга - http://kredit-tb.ru/landing_ktb.jpg + 4 мелкие внутренние страницы (страница оплаты, активации подписки, окно успешной подписки, окно успешной оплаты) дизайнер заканчивает рисовать Требования к верстке: 1. CMS - Wordpress 2. Отредактировать css калькулятора (убрать ...HTML-верстка1 исполнительЗавершен9 лет назад
Здравствуйте! Посчитайте пожалуйста стоимость по дизайну вот этого лендинга Макет здесь главной страницы https://moqups.com/[email protected]/CTxA2tyQ Макет страницы оплаты https://moqups.com/[email protected]/CTxA2tyQ/p:a23c15a6d Окна подписки на курс, окно активации подписки и страница благодарности за покупку (с шапкой главной страницы) — макеты пока ...Завершен9 лет назад
- $60
Александра, здравствуйте! Посчитайте пожалуйста стоимость по дизайну вот этого лендинга Макет здесь главной страницы https://moqups.com/[email protected]/CTxA2tyQ Макет страницы оплаты https://moqups.com/[email protected]/CTxA2tyQ/p:a23c15a6d Окна подписки на курс, окно активации подписки и страница благодарности за покупку (с шапкой главной страницы) - макеты пока ...Дизайн сайтовнет заявокЗакрыт9 лет назад
- $100
Нужно отрисовать 2 лендинга Задание в ТЗ прилагаюЗакрыт9 лет назад
- $100
Нужно сверстать вот этот проект: http://mobil-him.od.ua/landing/arenda/index.jpg - http://mobil-him.od.ua/landing/arenda/1.jpg - слайды http://mobil-him.od.ua/landing/arenda/6.jpg (меняйте последовательно номер) На первом экране — слайдер 7 слайдов + нужно написать JS скрипт по расчету стоимости заказов На входе psd + подробное ТЗ ...HTML-верстка1 исполнительЗавершен9 лет назад
- $100
Дизайн лендинга Макет и ТЗ в приложенииЗавершен9 лет назад
- $50
Нужен верстальщик для постоянного сотрудничества Верстка простых лендингов по подробному ТЗ. Дизайн в psd будет предоставлен 1. Верстка элементов сайта из PSD 2. Форма отправки заявки 3. Заказ телефонного звонка 4. Форма ...HTML-верстка30 заявокЗакрыт9 лет назад
- $100
Нужен web-дизайнер для постоянного сотрудничества (полиграфистам не беспокоить) Задача: Отрисовка дизайна лендинга по подробному ТЗ, которое я предоставлю Работа по срокам 3-5 дней в зависимости от сложности проекта Цена ...Дизайн сайтов22 заявкиЗакрыт9 лет назад