leadgena

Гена Лид leadgena

 
51 годУкраина/Одесса
9 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Требовательный заказчик :)

Требовательный заказчик :)

  • 15 баннеров (статичные)

    $10

    Сюжет баннера у всех практически одинаковый. Нужно 3 варианта для выбора Тексты и идеи есть (ТЗ) — нужно ваше воплощение Тематика - Курс-тренинг "Кредит. Техника безопасности" Вот на этот лендинг —&gt; http://kredit-tb.ru Тип файла: (.JPEG, .JPG, .PNG, .GIF) ...

    Баннеры11 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Дизайн 15 баннеров

    $17

    Сюжет баннера у всех практически одинаковый. Нужно 3 варианта для выбора Тексты и идеи есть (ТЗ) - нужно ваше воплощение Тематика - кредитный калькулятор Вот на этот лендинг - http://kredit-tb.ru Тип файла: (.JPEG, .JPG, .PNG, ...

    Баннеры27 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Верстка лендинга

    $50

    Нужна верстка лендинга - http://kredit-tb.ru/landing_ktb.jpg + 4 мелкие внутренние страницы (страница оплаты, активации подписки, окно успешной подписки, окно успешной оплаты) дизайнер заканчивает рисовать Требования к верстке: 1. CMS - Wordpress 2. Отредактировать css калькулятора (убрать ...

    JavascriptWordPressCSSВерстка лендингаСкрипт калькулятор
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Дизайн лендинга "Кредит.ТБ"

    Здравствуйте! Посчитайте пожалуйста стоимость по дизайну вот этого лендинга Макет здесь главной страницы https://moqups.com/[email protected]/CTxA2tyQ Макет страницы оплаты https://moqups.com/[email protected]/CTxA2tyQ/p:a23c15a6d Окна подписки на курс, окно активации подписки и страница благодарности за покупку (с шапкой главной страницы) — макеты пока ...

    Дизайн лендинга
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Дизайн лендинга Кредит.ТБ

    $60

    Александра, здравствуйте! Посчитайте пожалуйста стоимость по дизайну вот этого лендинга Макет здесь главной страницы https://moqups.com/[email protected]/CTxA2tyQ Макет страницы оплаты https://moqups.com/[email protected]/CTxA2tyQ/p:a23c15a6d Окна подписки на курс, окно активации подписки и страница благодарности за покупку (с шапкой главной страницы) - макеты пока ...

    Дизайн лендинга
    Дизайн сайтовнет заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Верстка лендинга

    $100

    Нужно сверстать вот этот проект: http://mobil-him.od.ua/landing/arenda/index.jpg - http://mobil-him.od.ua/landing/arenda/1.jpg - слайды http://mobil-him.od.ua/landing/arenda/6.jpg (меняйте последовательно номер) На первом экране — слайдер 7 слайдов + нужно написать JS скрипт по расчету стоимости заказов На входе psd + подробное ТЗ ...

    JavascriptHTMLCSSВерстка лендинга
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Нужен верстальщик лендингов для пост. сотруднич.

    $50

    Нужен верстальщик для постоянного сотрудничества Верстка простых лендингов по подробному ТЗ. Дизайн в psd будет предоставлен 1. Верстка элементов сайта из PSD 2. Форма отправки заявки 3. Заказ телефонного звонка 4. Форма ...

    Верстка лендинга
    HTML-верстка30 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Нужен web-дизайнер для постоянного сотрудничества

    $100

    Нужен web-дизайнер для постоянного сотрудничества (полиграфистам не беспокоить) Задача: Отрисовка дизайна лендинга по подробному ТЗ, которое я предоставлю Работа по срокам 3-5 дней в зависимости от сложности проекта Цена ...

    Дизайн лендинга
    Дизайн сайтов22 заявки
    Закрыт
    9 лет назад
Отзывы фрилансеров
lao
34 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
день назад
$50
10 баллов
9 лет назад
Верстка лендинга
Геннадий, благодарю за работу! Все на высшем уровне, никаких претензий и проблем! Надеюсь на дальнейшее сотрудничество!
Поработали с Александром отлично, все исправления и пожелания внес, даже тех которых не было в ТЗ. Рекомендую для сотрудничества. Саша, спасибо за хорошую работу!
Ответный отзыв
stavexpert
Анжелика 
33 годаРоссия
10 лет в сервисе
Была
2 года назад
$58
10 баллов
9 лет назад
Дизайн лендинга "Кредит.ТБ"
Отличный заказчик! Вежлив в общении. Было приятно работать. Всем рекомердую!
Работой с Анжеликой остался доволен, спасибо за хорошо проделанную работу. Очень терпеливый дизайнер, рекомендую! p.s. По этому заказу произошла техническая задержка по оплате с моей стороны
Ответный отзыв
Zhitlov
Максим 
30 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$100
10 баллов
9 лет назад
Верстка лендинга
Хороший заказчик, отличное сотрудничество. Знает, что ему нужно от проекта. С оплатой все отлично, рекомендую.
Отработали с Максимом прекрасно. Сделал все в точности по моему ТЗ. Все правки по ходу делались на лету. Отличный верстальщик. Рекомендую к сотрудничеству!
Ответный отзыв
weblanding2014
Дмитрий 
37 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад
30 отзывов(-7)
$100
10 баллов
9 лет назад
Дизайн лендинга
Геннадий показал себя как хороший, требовательный заказчик, который четко знает, что хочет от макета. Приятное общение и моментальная оплата. В общем сотрудничество прошло отлично. Рекомендую всем!
Я не знаю, как Дима меня выдержал, но он таки сделал то, от чего я в ВОСТОРГЕ! Если вы точно знаете, чего хотите, Дима это сделает. Поработали отлично ... Рекомендую!
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