Дизайн лендинга

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен1 заявка114 просмотров

Дизайн лендинга

Макет и ТЗ в приложении

11 лет назад
leadgena
Гена Лид 
52 года
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

weblanding2014
Дмитрий 
38 лет
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
30 отзывов(-7)
11 лет назад
$100
4 дня
Я не знаю, как Дима меня выдержал, но он таки сделал то, от чего я в ВОСТОРГЕ! Если вы точно знаете, чего хотите, Дима это сделает. Поработали отлично ... Рекомендую!
Геннадий показал себя как хороший, требовательный заказчик, который четко знает, что хочет от макета. Приятное общение и моментальная оплата. В общем сотрудничество прошло отлично. Рекомендую всем!

Заявки фрилансеров

weblanding2014
Дмитрий 
38 лет
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
30 отзывов(-7)
11 лет назад