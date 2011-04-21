Действие аккаунта приостановлено!
Отзывы заказчиков
$50
10 баллов
14 лет назад
В процессе работы Марина подтвердила свою компетентность в полиграфии - стильный дизайн, грамотная верстка. Работа сдана в кратчайшие сроки, учтены все мои пожелания. Спасибо)
Ответный отзыв
Все отлично - четкие требования, быстрая оплата. Было легко и приятно работать)
Верстка полиграфии
1 отзыв
от $30
от 2 дней
нет рейтинга
Баннеры
нет отзывов
от $30
от 2 дней
нет рейтинга
Дизайн продукции
нет отзывов
от $30
от 2 дней
нет рейтинга
Иллюстрации и Рисунки
нет отзывов
от $30
от 2 дней
нет рейтинга
Логотипы и Знаки
нет отзывов
от $30
от 2 дней
нет рейтинга
Наружная реклама
нет отзывов
от $30
от 2 дней
нет рейтинга
Обработка фотографий
нет отзывов
от $30
от 2 дней
нет рейтинга
Фирменный стиль
нет отзывов
от $30
от 2 дней
нет рейтинга
Фотосъемка
нет отзывов
от $30
от 2 дней
нет рейтинга