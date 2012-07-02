СЕО статьи с перекрестными ссылками на категории магазина. Тематика электроиструмент, садовая техника, строительное оборудование. Вобщем обо всем что есть в наличии в магазине (techno-buy.com.ua). Нужно около 2-3 статей в неделю. Темы нужно согласовывать.