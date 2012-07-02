СЕО статьи с перекрестными ссылками на категории магазина. Тематика электроиструмент, садовая техника, строительное оборудование. Вобщем обо всем что есть в наличии в магазине (techno-buy.com.ua). Нужно около 2-3 статей в неделю. Темы нужно согласовывать.
- Поисковые системы (SEO)1 заявкаЗакрыт13 лет назад
Создан магазин на Prom.ua http://v-detstve-cs623049.uaprom.net/ Интересует наполнение товарами. Асортимент товаров предоставлен http://divoland.dp.ua/ Но там нет описаний. Наполнение необходимо описаниями.Наполнение сайтов10 заявокЗакрыт13 лет назад
Существует сайт - интернет-магазин. Создан на Drupal+Ubercart. После создания его возникла необходимость провести ряд измений и доработок функционала. Краткое описание вопросов в прикрепленном файле. Предлагайте стоимость. Если сработаемся есть еще работа. Спасибо.Интернет-магазины1 заявкаЗакрыт13 лет назад