$50
Требуется настройка каналов рсс в модуле RSS-HTML Grabber для dle. Цена 0,5$ за 1, количество до 100 шт. Срочность приветствуется источник скрипта http://rss-grabber.ru/1483-rss-grabber.html
Системы управления (CMS)1 заявка
Закрыт
11 лет назад
Требуется настройка каналов рсс в модуле RSS-HTML Grabber для dle. Цена 0,5$ за 1, количество до 100 шт. Срочность приветствуется источник скрипта http://rss-grabber.ru/1483-rss-grabber.html
Добрый день, требуется программа по прозвону номеров телефона на активность (включен\отключен). Приложение тили для Виндовс (через usb модем) или для Андроида
Интересует РАЗРАБОТКА игр и приложений для социальных сетей. Свободная тема, готов рассмотреть любые варианты.
Добрый день! Нужна программа для отправки из файла ussd запросов и сохранения результатов .Запросы нужно посылать из модема