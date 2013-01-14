Есть вёрстка, надо привести в соответствие макету расположение объектов, размер и типы шрифтов, проверить кроссбраузерность, в том числе для моб устройств (никакого адаптива, надо просто чтобы всё влезало и не рассыпалось). Доделать программную часть, доставить, настроить ...