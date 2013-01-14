Необходимо сверстать и настроить сайт для cms wordpress, вёрстка адаптивная три ширины экрана: пк, планшеты, мобильный. Функционал в основном галереи разного вида, и каталоги с фото.
- $150Сайты «под ключ»1 исполнительЗакрыт8 лет назад
- $50
Есть вёрстка, надо привести в соответствие макету расположение объектов, размер и типы шрифтов, проверить кроссбраузерность, в том числе для моб устройств (никакого адаптива, надо просто чтобы всё влезало и не рассыпалось). Доделать программную часть, доставить, настроить ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен8 лет назад
- $100
Необходимо сверстать и натянуть на wordpress Разделы с подразделами, всё традиционно. Особенности: Каталог мебели, каталог дизайнеров мебели они с друг другом связаны, можно посмотреть, кто сделал, и перейти в ...HTML-верстка17 заявокЗакрыт9 лет назад
Интересует бюджет, сроки и система, на которой это будет реализовано, подробное ТЗ во вложении. I. Цель проекта Создание автоматизированной системы по продаже автозапчастей из Китая. Повышение продаж за счет региональных и ...Сайты «под ключ»8 заявокЗакрыт10 лет назад
- $50
Необходимо сверстать и натянуть на cms wordpress(возможность редактировать фото и текст статей), кросбраузерность, коректное отображение на мобильных устройствах, верхняя картинка с параллакс эффектом, как тут http://papercutart.no/Завершен10 лет назад
- $30
Необходимо сверстать лендинг, кросбраузерность, коректное отображение на мобильных устройствах, всплывающая форма отправляет заявку на email. Превью во вложении.Завершен11 лет назад
- $150
Необходимо сверстать из psd макеты и натянуть их на cms (бесплатную). Сайт сложно назвать интернет магазином, т.к всего 3 товара и вряд ли будет больше, должна быть корзина, без оплаты, просто приходит ...Интернет-магазины1 исполнительЗавершен12 лет назад
- $60
Исходник в psd, шаблон для joomla 2.5 либо 3, сайт детского сада, необходимо до понедельника сделать кликабельную вёрстку хотя бы, остальное можно позже.Завершен12 лет назад
- $100
Исходники два psd, шаблон для joomla 2.5, главная и внутренняя страницы, отличие внутренней только в наличии раскрывающегося меню справа. icq: 120224332Завершен12 лет назад