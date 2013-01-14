ligadi

Денис ligadi

 
43 года
12 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$50
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Адаптивная верстка + wordpress

    $150

    Необходимо сверстать и настроить сайт для cms wordpress, вёрстка адаптивная три ширины экрана: пк, планшеты, мобильный. Функционал в основном галереи разного вида, и каталоги с фото.

    WordPress
    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Закрыт
    8 лет назад

  • Доделать проект на wordpress

    $50

    Есть вёрстка, надо привести в соответствие макету расположение объектов, размер и типы шрифтов, проверить кроссбраузерность, в том числе для моб устройств (никакого адаптива, надо просто чтобы всё влезало и не рассыпалось). Доделать программную часть, доставить, настроить ...

    WordPress
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Верстка макета и натяжка на cms wordpress

    $100

    Необходимо сверстать и натянуть на wordpress Разделы с подразделами, всё традиционно. Особенности: Каталог мебели, каталог дизайнеров мебели они с друг другом связаны, можно посмотреть, кто сделал, и перейти в ...

    WordPress
    HTML-верстка17 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Создание автоматизированной платформы продажи автозапчастей

    Интересует бюджет, сроки и система, на которой это будет реализовано, подробное ТЗ во вложении. I. Цель проекта Создание автоматизированной системы по продаже автозапчастей из Китая. Повышение продаж за счет региональных и ...

    Сайты «под ключ»8 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Одностраничник на Wordpress

    $50

    Необходимо сверстать и натянуть на cms wordpress(возможность редактировать фото и текст статей), кросбраузерность, коректное отображение на мобильных устройствах, верхняя картинка с параллакс эффектом, как тут http://papercutart.no/

    WordPress
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Сверстать лендинг

    $30

    Необходимо сверстать лендинг, кросбраузерность, коректное отображение на мобильных устройствах, всплывающая форма отправляет заявку на email. Превью во вложении.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Сайт: много статей, но с модулем интернет-магазина

    $150

    Необходимо сверстать из psd макеты и натянуть их на cms (бесплатную). Сайт сложно назвать интернет магазином, т.к всего 3 товара и вряд ли будет больше, должна быть корзина, без оплаты, просто приходит ...

    Joomla
    Интернет-магазины1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Сверстать шаблон для joomla

    $60

    Исходник в psd, шаблон для joomla 2.5 либо 3, сайт детского сада, необходимо до понедельника сделать кликабельную вёрстку хотя бы, остальное можно позже.

    Joomla
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

Отзывы фрилансеров

butterfly514
Алина 
36 лет
10 лет в сервисе
Была
4 года назад
$50
10 баллов
8 лет назад
Доделать проект на wordpress
WordPress
Все прошло хорошо. Рекомендую.
Всё нормально.
Ответный отзыв
dubok1195
Назар 
29 лет
11 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
$40
10 баллов
10 лет назад
Одностраничник на Wordpress
WordPress
Хорошый заказчик, рекомендую!
Ответственный, коммуникабельный, совместная работа оставила приятные впечатления. Рекомендую.
Ответный отзыв
gekass1
29 лет
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$25
10 баллов
11 лет назад
Сверстать лендинг
Все на высшем уровне: контакт, оплата. никаких задержек. Работу проверили моментально, оплата так же моментальная. Спасибо
Сотрудничество оставило только приятные впечатления, всё выполнено оперативно и в срок, исполнитель внимательно относится к деталям и доработкам, рекомендую.
Ответный отзыв
maximentuss
Максим 
34 года
12 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$120
10 баллов
12 лет назад
Сайт: много статей, но с модулем интернет-магазина
Joomla
Доволен совместной работой с Денисом. Человек разбирается в своем деле и готов помочь.
С человеком приятно работать, всё выполнено профессионально и в срок, ответственен, внимателен к мелочам, рекомендую!
Ответный отзыв
rtsasuk
43 года
18 лет в сервисе
Был
3 дня назад
$100
10 баллов
12 лет назад
Сверстать шаблон для joomla
Joomla
Задания было дано четко! Оплата сделана зразу после принятия работы! Работать было легко всем рекомендую. Будем сотрудничать дальше!
Работа выполнена на отлично, в невероятно сжатые сроки, впечатления от сотрудничества сугубо положительные, рекомендую!
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