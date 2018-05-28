Здравствуйте! Есть сайт https://vzyat-zaym.ru/ в нем реализован выбор города Возможно ли реализовать подобный функционал в DLE 13.2 в виде модуля, или может у вас есть предложения как не дорого такое повторить. При выборе города, ...
Здравствуйте!
Есть опыт и навыки создания современного и продающего проекта.
Стоимость выше чем у всех, но на выходе вы получите готовый сайт.
Отлично знаю CMS DataLife Engine, уровень - ниндзя.
Других CMS - не пугаюсь.
Знаю слова PHP5, HTML5, CSS3, JS, JQuery, и еще пару каких-то.
Подхожу к разработке сайтов комплексно:
- Разработка дизайна
- Разработка функционала
Так же могу записать обучение по работе с готовым сайтом, если требуется так же дальнейшая поддержка.
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