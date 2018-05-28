Сайт "под ключ" | Верстка | Дизайн

Здравствуйте!

Есть опыт и навыки создания современного и продающего проекта.

Стоимость выше чем у всех, но на выходе вы получите готовый сайт.

Отлично знаю CMS DataLife Engine, уровень - ниндзя.

Других CMS - не пугаюсь.

Знаю слова PHP5, HTML5, CSS3, JS, JQuery, и еще пару каких-то.

Подхожу к разработке сайтов комплексно:

Разработка дизайна

Разработка функционала

На выходе вы получите готовый сайт. Готов приступить и ответить на дополнительные вопросы.

Так же могу записать обучение по работе с готовым сайтом, если требуется так же дальнейшая поддержка.