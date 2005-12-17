Срочно!! -- Логотип. Логотип для компании с названием «ПроЛайт» («ProLight») Нужно два варианта: первый вариант лого для печати фирмы и сайта... то есть скорее всего это какое-то сочетание английских букв «P» и «L» Второй вариант: это оригинальный шрифт для ...