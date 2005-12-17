Нужен менеджер для продажи CMS Зарплата 20% от стоимости www.twl.ru
- Поисковые системы (SEO)нет заявокЗакрыт18 лет назад
- $10
Банер для www.citroenrus.ru Баннер Рич медиа Размер и геометрия баннера - креатив. 1. Движение и мультипликация в баннере должна быть похожа на ту, что на сайте. 2. Размер баннера max: - ...Веб-программирование8 заявокЗакрыт18 лет назад
Дайте адреса работающих обменников в нете скрипты которых Вы писали и моглибы продать! Дайте адрес и цену за которую готовы скрипт продать!Экономика и Право1 заявкаЗакрыт18 лет назад
Нужен красочный сайт для мед. аппарата – ингалятора. 2 вар-та дизайна. нужны только несвёрстанные картинки Нужен дизайн вот такого рода http://images.templatemonster.com/screenshots/9800/9827-bswi.jpg Все предложения на етот сайт! Строк завтра к обеду!!!Сайты «под ключ»1 исполнительЗакрыт18 лет назад
- $200
Для клиники Нужен сайт в восточном стиле если кто что-то подобное делал (сайты в восточном стиле ), то оставте ссылки на Ваши роботы. Если робота понравится отдам етот проект!Сайты «под ключ»15 заявокЗакрыт18 лет назад
- $50
Требуется сделать ToolBar, в котором будут такие элементы как: выпадающие меню, поиск, трансляция заголовков новостей и несколько стандартный функций для пользователей.Веб-программирование16 заявокЗакрыт18 лет назад
- $100
Срочно!! -- Логотип. Логотип для компании с названием «ПроЛайт» («ProLight») Нужно два варианта: первый вариант лого для печати фирмы и сайта... то есть скорее всего это какое-то сочетание английских букв «P» и «L» Второй вариант: это оригинальный шрифт для ...Логотипы и Знаки2 исполнителяЗакрыт18 лет назад
- $10
Задание. Необходимо создать шаблон презентации Power Point (*.pot). > > Шаблон будет использоваться для создания презентаций для I2BF > > (i2bf.com). Он должен быть в стиле графического оформления указанного > > сайта. Логотип отдельно находится здесь: http://i2bf.com/I2BF_logo.zip > > > ...Дизайн сайтов9 заявокЗакрыт18 лет назад
Нужен человек который будет реестрировать сайт во все каталогах и обменнках ссылками Оплата 0.1$ за каждую рабочую ссылку!Поисковые системы (SEO)9 заявокЗакрыт18 лет назад
Требуется написать программу, моделирующую поверхность и форму кратера от падения метеорита. Входные параметры, например, угол входа в атмосферу и скорость. Задача дана в качестве задания по курсу Машинная графика, студенческая. Не требуется реалистичность, главное чтобы форма ...Прикладное ПО7 заявокЗакрыт18 лет назад
- $80
Задание в прикрепленом файле. Предложения только на этом сайте!!! Строк 2 дня!Веб-программирование10 заявокЗакрыт18 лет назад
Есть проект десктопного приложентия. Клиент хочет на джаве. Чтобы и на винде и на макинтоше работало... Работа с папками/файлами + криптозащита + взаимодействие с сервером через интернет (ftp + http протокол). ТЗ есть (на английском). Дизайн есть. Сроки -горят. ...Веб-программирование10 заявокЗакрыт18 лет назад
- $250
Нужен флэш-мультипликатор Дайте ссылки на Ваши портфолиоВеб-программирование11 заявокЗакрыт18 лет назад
- $100
четкого технического задания нет: есть заказчик (агентство недвижимости Ваш Дом – http://www.vashdom-spb.ru). им необходимо разработать флэш заставку. сюжет – ласточка (это их фирменный знак – посмотрите у них на сайте) строит дом (стандартный высотный жилой дом)... ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт18 лет назад
- $60
срочность – к севоднешньому дню (в идеале до 11.00) – надо предоставить какой-либо макет. четкого технического задания нет: есть заказчик (агентство недвижимости Ваш Дом – http://www.vashdom-spb.ru). им необходимо разработать флэш заставку. сюжет – ласточка (это их ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт18 лет назад
- $200
есть файлы всего 5000 *.xls, *.rft , *.dbf на них храниться информация необходимо из них выбрать данные и занести в екселевскую таблицу, в екселевской таблице уже есть артикул, наименование товара, цена, необходимо из *.rtf формата ...Прикладное ПО26 заявокЗакрыт18 лет назад
- $500
Нужен сайт.Сайты «под ключ»5 заявокЗакрыт18 лет назад