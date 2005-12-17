lispguest

Гость lispguest

 
NaN лет
18 лет на фриланс-бирже
Был
17 лет назад
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  • Нужен банер

    $10

    Банер для www.citroenrus.ru Баннер Рич медиа Размер и геометрия баннера - креатив. 1. Движение и мультипликация в баннере должна быть похожа на ту, что на сайте. 2. Размер баннера max: - ...

    Веб-программирование8 заявок
    Закрыт
    18 лет назад

  • Нужен красочный сайт

    Нужен красочный сайт для мед. аппарата – ингалятора. 2 вар-та дизайна. нужны только несвёрстанные картинки Нужен дизайн вот такого рода http://images.templatemonster.com/screenshots/9800/9827-bswi.jpg Все предложения на етот сайт! Строк завтра к обеду!!!

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Закрыт
    18 лет назад

  • Нужен сайт в восточном стиле

    $200

    Для клиники Нужен сайт в восточном стиле если кто что-то подобное делал (сайты в восточном стиле ), то оставте ссылки на Ваши роботы. Если робота понравится отдам етот проект!

    Сайты «под ключ»15 заявок
    Закрыт
    18 лет назад

  • Нужно сделать Toolbar

    $50

    Требуется сделать ToolBar, в котором будут такие элементы как: выпадающие меню, поиск, трансляция заголовков новостей и несколько стандартный функций для пользователей.

    Веб-программирование16 заявок
    Закрыт
    18 лет назад

  • Срочно!! -- Логотип.

    $100

    Срочно!! -- Логотип. Логотип для компании с названием «ПроЛайт» («ProLight») Нужно два варианта: первый вариант лого для печати фирмы и сайта... то есть скорее всего это какое-то сочетание английских букв «P» и «L» Второй вариант: это оригинальный шрифт для ...

    Логотипы и Знаки2 исполнителя
    Закрыт
    18 лет назад

  • Нужен специалист

    $10

    Задание. Необходимо создать шаблон презентации Power Point (*.pot). &gt; &gt; Шаблон будет использоваться для создания презентаций для I2BF &gt; &gt; (i2bf.com). Он должен быть в стиле графического оформления указанного &gt; &gt; сайта. Логотип отдельно находится здесь: http://i2bf.com/I2BF_logo.zip &gt; &gt; &gt; ...

    Дизайн сайтов9 заявок
    Закрыт
    18 лет назад

  • Нужен С програмист

    Требуется написать программу, моделирующую поверхность и форму кратера от падения метеорита. Входные параметры, например, угол входа в атмосферу и скорость. Задача дана в качестве задания по курсу Машинная графика, студенческая. Не требуется реалистичность, главное чтобы форма ...

    Прикладное ПО7 заявок
    Закрыт
    18 лет назад

  • JAVA! десктопное приложение

    Есть проект десктопного приложентия. Клиент хочет на джаве. Чтобы и на винде и на макинтоше работало... Работа с папками/файлами + криптозащита + взаимодействие с сервером через интернет (ftp + http протокол). ТЗ есть (на английском). Дизайн есть. Сроки -горят. ...

    Веб-программирование10 заявок
    Закрыт
    18 лет назад

  • Flash заставка для агентства недвижимости (СРОЧНО)

    $100

    четкого технического задания нет: есть заказчик (агентство недвижимости Ваш Дом – http://www.vashdom-spb.ru). им необходимо разработать флэш заставку. сюжет – ласточка (это их фирменный знак – посмотрите у них на сайте) строит дом (стандартный высотный жилой дом)... ...

    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    18 лет назад

  • Flash заставка для агентства недвижимости

    $60

    срочность – к севоднешньому дню (в идеале до 11.00) – надо предоставить какой-либо макет. четкого технического задания нет: есть заказчик (агентство недвижимости Ваш Дом – http://www.vashdom-spb.ru). им необходимо разработать флэш заставку. сюжет – ласточка (это их ...

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    18 лет назад

  • Обработка информации из разных источников данных

    $200

    есть файлы всего 5000 *.xls, *.rft , *.dbf на них храниться информация необходимо из них выбрать данные и занести в екселевскую таблицу, в екселевской таблице уже есть артикул, наименование товара, цена, необходимо из *.rtf формата ...

    Прикладное ПО26 заявок
    Закрыт
    18 лет назад
Отзывы фрилансеров
iceteam
Гость 
27 летУкраина
18 лет в сервисе
Был
17 лет назад
$20
0 баллов
18 лет назад
Нужен красочный сайт
Кидало
GONEVO
Сергей 
50 летУкраина
19 лет в сервисе
Был
3 года назад
$0
0 баллов
18 лет назад
Срочно!! -- Логотип.
Нехороший человечек. Лгун и вероятнее всего кидала. Причина тому, конкурс с которого он хотел нечестно нажиться и кинуть всех с Веблансера. Вот этот конкурс: http://earnforum.com/vb/showthread.php?s=&threadid=90968&perpage=15&highlight=&pagenumber=6 А тут вот этот проект: http://weblancer.net/projects/2211.html
mimino
Гость 
NaN лет
18 лет в сервисе
Был
11 лет назад
$0
0 баллов
18 лет назад
Срочно!! -- Логотип.
кидала