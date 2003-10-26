Требуеться создать Flash-баннер для магазина видеофильмов, музыки mp3, софта Размер: высота 114 пикселей, ширина 985 пикселей Основные требования: 1. размер не более 15 кб 2. баннер должен идеально подходить под дизайн сайта http://www.buy-cd.ru, иметь туже цветовую гамму, что и ...
- $10Баннеры9 заявокЗакрыт19 лет назад
- $80
Требуется создать полноценный интернет-магазин на основе существующего движка OsCommerce заказчика ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ СОЗДАНИЕ ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНА ПО ПРОДАЖЕ ДИСКОВ на основе движка ОsСommerce (для разработчиков работающих с OsСommerce) Предполагается, что на первом этапе, будем продавать только видеофильмы в формате mpeg, DVD ...Интернет-магазины8 заявокЗакрыт19 лет назад
- $80
Требуется создать интернет-магазин по продаже дисков. Дизайн уже создан. Требуется написать скрипт, внедрить в HTML, обязательно должна быть возможность изменять описание мета-тегов и ключевых слов на каждой странице, корзина, уведомление клиенту То есть основные функции интернет ...Интернет-магазины26 заявокЗакрыт19 лет назад