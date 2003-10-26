Требуется создать полноценный интернет-магазин на основе существующего движка OsCommerce заказчика ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ СОЗДАНИЕ ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНА ПО ПРОДАЖЕ ДИСКОВ на основе движка ОsСommerce (для разработчиков работающих с OsСommerce) Предполагается, что на первом этапе, будем продавать только видеофильмы в формате mpeg, DVD ...