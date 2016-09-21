Доброго дня, коллеги! Привести существующий сайт к виду макета. Работы вести на отдельном сервере. 1. Пункт меню Хочу скидку всегда выделен желтым; 1.1 Меню прилипающее; ...
Действие аккаунта приостановлено!
- $48Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт8 лет назад
- $24
Доброго дня, коллеги! Имеется тема на WP AccessPress Root demo.accesspressthemes.co... Необходимо привести ее внешний вид и функционал в соответствие к данному заданию и дизайну – см. вложение. ...Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт8 лет назад
- $8
Доброго дня, коллеги ! Необходимо доработать логотип магазина детской одежды. Стиль: современный, базовый, возможно технологичный – Заказчику нравится стиль соцсетей, современных приложений и интерфейсов Android и Apple; с указанием ...Логотипы и Знаки16 заявокЗакрыт9 лет назад
Доброго дня, коллеги ! Есть сайт на OpenCart 2, которому необходимы изменения работы фильтра. Каталог: Фильтр: сейчас выпадающие меню статичны и не зависят друг от друга – нужно, чтобы ...Системы управления (CMS)4 заявкиЗакрыт9 лет назад