liv127275

Людмила liv127275

 
50 лет
9 лет на фриланс-бирже
Была
9 лет назад
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  • Правка сайта на WordPress

    $48

    Доброго дня, коллеги!  Привести существующий сайт к виду макета.  Работы вести на отдельном сервере.  1. Пункт меню   Хочу скидку всегда выделен желтым;  1.1 Меню прилипающее;  ...

    WordPress
    Системы управления (CMS)2 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Адаптация шаблона WordPress

    $24

    Доброго дня, коллеги!  Имеется тема на WP AccessPress Root   demo.accesspressthemes.co...  Необходимо привести ее внешний вид и функционал в соответствие к данному заданию и дизайну – см. вложение.  ...

    WordPress
    Системы управления (CMS)2 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Доработка логотипа магазина детской одежды

    $8

    Доброго дня, коллеги ! Необходимо доработать логотип магазина детской одежды. Стиль: современный, базовый, возможно технологичный – Заказчику нравится стиль соцсетей, современных приложений и интерфейсов Android и Apple; с указанием ...

    Android
    Логотипы и Знаки16 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Правка фильтра OpenCart2

    Доброго дня, коллеги ! Есть сайт на OpenCart 2, которому необходимы изменения работы фильтра.  Каталог: Фильтр: сейчас выпадающие меню статичны и не зависят друг от друга – нужно, чтобы ...

    Opencart
    Системы управления (CMS)4 заявки
    Закрыт
    9 лет назад