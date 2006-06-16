Есть следующий perl-скрипт http://www.jmarshall.com/tools/cgiproxy/ хочется чтобы он делал замену Adsense Publisher ID на мой собственный во всех просматриваемых через него сайтах. это задача минимум. как максимум чтобы подменял любые рекламные блоки указанные ему в конфиг-файле. если проще будет реализовать ...