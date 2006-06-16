По ссылке http://narod.ru/disk/53931446001.87c36f7d9d4b03de7bcaf855c9513c05/kosmetikasea.zip.html в архиве находятся 2 каталога. Один с файлами неизвестной CMS, другой с шаблоном дизайна - который надо к ней прикрутить взамен существующего.
- HTML-верстка1 исполнительЗавершен12 лет назад
требуется "расширить" изображение, путем дорисовки/клонирования элементов фона по обеим сторонам таким образом чтобы результирующая ширина в 4 раза превышала высоту. 2 исходника прилагаются. тот который широкий - надо чуть добавить в высоту (чтобы обрезался не ...Иллюстрации и Рисунки2 исполнителяЗавершен12 лет назад
Требуется поменять проект из этого примера http://ae.tutsplus.com/tutorials/motion-graphics/coordinate-a-procedural-candle-animation/ в сторону добавления реалистичности: анимированное либо "живое" пламя, характерное для такого освещения "мерцание" по углам сцены, выравнивание перспективы между фоном и элементами. Вместо текста "АЕ" - бегущая строка заменяется ...Видеомонтаж6 заявокЗакрыт12 лет назад
Надо поменять текст который "держит" в руках девушка на вложенной фотографии с использованием максимально схожего шрифта.Иллюстрации и Рисунки1 исполнительЗавершен12 лет назад
Требуется поменять надпись на прилагаемом аватаре. надо воссоздать максимальную схожесть шрифта. если не обойтись без смены фона, то подбор (как возможно более идентичной девушки) - также допустим..Иллюстрации и Рисунки1 исполнительЗакрыт12 лет назад
- $50
Хочется увидеть примерно следующее: через случайные промежутки времени на экране flash демонстрирует выбранный графический примитив (окружность). После чего пользователь нажимает определенную клавишу на клавиатуре (или мыши). Время между появлением окружности и нажатием (с точностью до мсек) ...Веб-программирование9 заявокЗакрыт15 лет назад
Есть 5 групп по 36 фотографий. требуется "вырезать" человека из каждой и поместить на новый фон (файлы фонов прилагаются). на выходе должен получиться jpeg размером 1200x1200 (квадрат!) работа срочная (до утра вторника (17-ое число)) и поэтому, видимо, требуется ...Обработка фотографий1 исполнительЗакрыт16 лет назад
- $50
Есть следующий perl-скрипт http://www.jmarshall.com/tools/cgiproxy/ хочется чтобы он делал замену Adsense Publisher ID на мой собственный во всех просматриваемых через него сайтах. это задача минимум. как максимум чтобы подменял любые рекламные блоки указанные ему в конфиг-файле. если проще будет реализовать ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт16 лет назад
- $500
нужно написать робота для игры в рулетку для сайта hibet.ru. (его администрация неоднократно высказывалась, что не возражает против использования стороннего софта для игры и поэтому этот проект не нарушит никаких правил) весь смысл состоит в автоматизации проставления ...Разработка игр1 исполнительЗакрыт18 лет назад