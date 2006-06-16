loglancer

Гость loglancer

 
NaN лет
18 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
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  • "Натянуть" шаблон на CMS

    По ссылке http://narod.ru/disk/53931446001.87c36f7d9d4b03de7bcaf855c9513c05/kosmetikasea.zip.html в архиве находятся 2 каталога. Один с файлами неизвестной CMS, другой с шаблоном дизайна - который надо к ней прикрутить взамен существующего.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Смена пропорций изображения

    требуется "расширить" изображение, путем дорисовки/клонирования элементов фона по обеим сторонам таким образом чтобы результирующая ширина в 4 раза превышала высоту. 2 исходника прилагаются. тот который широкий - надо чуть добавить в высоту (чтобы обрезался не ...

    Иллюстрации и Рисунки2 исполнителя
    Завершен
    12 лет назад

  • Модификация проекта в After Effects

    Требуется поменять проект из этого примера http://ae.tutsplus.com/tutorials/motion-graphics/coordinate-a-procedural-candle-animation/ в сторону добавления реалистичности: анимированное либо "живое" пламя, характерное для такого освещения "мерцание" по углам сцены, выравнивание перспективы между фоном и элементами. Вместо текста "АЕ" - бегущая строка заменяется ...

    Видеомонтаж6 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Смена текста на аватаре

    Требуется поменять надпись на прилагаемом аватаре. надо воссоздать максимальную схожесть шрифта. если не обойтись без смены фона, то подбор (как возможно более идентичной девушки) - также допустим..

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Закрыт
    12 лет назад

  • Actionscript+mysql

    $50

    Хочется увидеть примерно следующее: через случайные промежутки времени на экране flash демонстрирует выбранный графический примитив (окружность). После чего пользователь нажимает определенную клавишу на клавиатуре (или мыши). Время между появлением окружности и нажатием (с точностью до мсек) ...

    MySQL
    Веб-программирование9 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Замена фона у фотографий

    Есть 5 групп по 36 фотографий. требуется "вырезать" человека из каждой и поместить на новый фон (файлы фонов прилагаются). на выходе должен получиться jpeg размером 1200x1200 (квадрат!) работа срочная (до утра вторника (17-ое число)) и поэтому, видимо, требуется ...

    Обработка фотографий1 исполнитель
    Закрыт
    16 лет назад

  • Cgi-proxy mod

    $50

    Есть следующий perl-скрипт http://www.jmarshall.com/tools/cgiproxy/ хочется чтобы он делал замену Adsense Publisher ID на мой собственный во всех просматриваемых через него сайтах. это задача минимум. как максимум чтобы подменял любые рекламные блоки указанные ему в конфиг-файле. если проще будет реализовать ...

    PHPPerl
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Бот для игры в рулетку

    $500

    нужно написать робота для игры в рулетку для сайта hibet.ru. (его администрация неоднократно высказывалась, что не возражает против использования стороннего софта для игры и поэтому этот проект не нарушит никаких правил) весь смысл состоит в автоматизации проставления ...

    Разработка игр1 исполнитель
    Закрыт
    18 лет назад
Отзывы фрилансеров
polosatic
Евгений 
35 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад
59 отзывов
$20
10 баллов
10 лет назад
Смена пропорций изображения
Спасибо, отличный заказчик! С оплатой и общением все супер! Рекомендую!
Работа сделана тщательно и в заявленный срок, замечания оперативно устранены, никаких нареканий, не ставлю 10-ку только потому что в этой области всегда есть куда расти дальше )
Ответный отзыв
WebMatrix
Ирина 
38 летУкраина
16 лет в сервисе
Была
6 лет назад
$15
10 баллов
10 лет назад
Смена пропорций изображения
хороший заказчик
Предоставленный результат очень понравился - заслуженные 10 баллов!
Ответный отзыв
EscalibuR
Олег 
38 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад
16 отзывов
$101
10 баллов
10 лет назад
"Натянуть" шаблон на CMS
Все прошло отлично
Всё сделано в лучшем виде и с учётом, возникавших в процессе, пожеланий.
Ответный отзыв
Olchytay
Ольга 
54 годаАвстрия
14 лет в сервисе
Была
день назад
$30
10 баллов
12 лет назад
Замена надписи на изображении
Симпатишное задание, моментальная оплата, мои рекомендации Артему)
Самые приятные впечатления от сотрудничества с Ольгой! Действительно работает с душой, что сказывается на результате в самую лучшую сторону. Если хотите сделать что-то как "для себя" - это к ней!
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