Есть фотографии шкафов, окрашенных металиком. В них, естественно, отражается всё вокруг. Нужно убрать отражения и лишние блики, отрезать фон. У 4-5 шкафов не видно боковин - надо дорисовывать. Дополнение - похоже, что ...
Замена фона у фотографий
Есть 5 групп по 36 фотографий.
требуется "вырезать" человека из каждой и поместить на новый фон (файлы фонов прилагаются).
на выходе должен получиться jpeg размером 1200x1200 (квадрат!)
работа срочная (до утра вторника (17-ое число)) и поэтому, видимо, требуется до 5-ти исполнителей.
для оценки временных затрат можно выполнить вложенное тестовое задание.
предпочтение будет отдаваться наиболее "скоростным" предложениям.
Выбранный исполнитель
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