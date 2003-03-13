Замена фона у фотографий

  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Закрыт7 заявок334 просмотра

Есть 5 групп по 36 фотографий.

требуется "вырезать" человека из каждой и поместить на новый фон (файлы фонов прилагаются).

на выходе должен получиться jpeg размером 1200x1200 (квадрат!)

работа срочная (до утра вторника (17-ое число)) и поэтому, видимо, требуется до 5-ти исполнителей.

для оценки временных затрат можно выполнить вложенное тестовое задание.

предпочтение будет отдаваться наиболее "скоростным" предложениям.

17 лет назад
loglancer
Гость 
125 лет
19 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Выбранный исполнитель

FRANK1989
Сергей 
36 лет
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад
17 лет назад

Заявки фрилансеров

FRANK1989
Сергей 
36 лет
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад
17 лет назад

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