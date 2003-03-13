Наполнение автомобильного сайта

$150
  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Закрыт9 заявок373 просмотра

Требуется наполнить сайт:

Данные:

- информация;

- фотографии;

- таблицы с характеристиками.

Тендер выиграет тот, кто предложить максимум возможностей и вариантов по наполнению сайта в кратчайшие сроки максимум качественной фото и табличной информации.

Возможен бонус от продаж с сайта

17 лет назад
gogison
41 год
18 лет в сервисе
Был
14 лет назад
21 отзыв

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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