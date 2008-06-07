Обработать серию логотипов

$15
  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Завершен16 заявок376 просмотров

Необходимо обработать серию логотипов (173). Цель — привести их к одному размеру (100 px по ширине, по высоте - пропорционально) и сохранить в минимальном размере с максимальной приближонностью к исходному варианту по качеству. Возможно изменение формата с jpg на gif.

17 лет назад
RettPop
49 лет
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

apelab
55 лет
17 лет в сервисе
Был
год назад
17 лет назад
$10
1 день
Сделано быстро, качественно. Спасибо.
Отличный работодатель. ТЗ - четкое, краткое, понятное... Оплата - быстрая, полная и своевременная... РЕКОМЕНДУЮ ВСЕМ! Готов и дальше сотрудничать с Вячеславом.

Заявки фрилансеров

apelab
55 лет
17 лет в сервисе
Был
год назад
17 лет назад