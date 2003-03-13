Серия фотоколлажей для сайта

Требуется создать серию фотоколлажей для сайта компании, занимающейся вопросами безопасности компьютерных сетей. Сайт прототип – arbornetworks.com. Что нравится там? Фотографии на всех страницах выполнены в одной общей линии – природа, пробивающаяся через бетонный город, что несет в себе идею превосходства природных (первозданных) сил над всем остальным. Фотографии создают чувство спокойствия и защищенности.

Требуется какая-то иная сильная идея и ее реализация в рамках нашего сайта. Это могут быть дети, или природа, или что-то еще, что несет в себе идею того, что вот оно – место спокойствия при всем хаосе вокруг. Люди приходят на сайт нервные и иногда даже отчаянные, у них проблемы, у них должно сложиться легкое приятное чувство что здесь то место, где им помогут и защитят их от проблем. Во всей серии фотографий должно прослеживаться одно направление (как в случае с arbornetworks.com, но какое-то другое).

На крайний случай, это может быть серия качественных фотографий с интересными ракурсами, где будет прослеживаться логотип компании (приаттачен вместе с эскизом сайта), который как бы и сведет их к одной линии. Что-то в этом роде – artlebedev.ru/everything/new-england/identity/.

Другие идеи принимаются и рассматриваются с огромным удовольствием.

На данный момент требуется 10 фотоколлажей, форматом 698 х 192 px (Под фотоколлажом подразумевается обработанная фотография с минимальным графическим вмешательством. Всмысле не надо лепить коллаж из каких-то 10 фоток. Это должна остаться фотография с каким-то изящным штрихом, может быть, или вообще без него.). Со временем могут понадобиться еще. Все должно быть чисто и красиво. Исходные фотографии могут быть или ваши, или будут куплены с любого недорогого фотобанка, типа istockphoto.com, по вашему желанию. Исходные фотографии откуда ни пойми брать нельзя, вопрос авторского права стоит очень серьезно.

Пожалуйста, не используйте банальные фото радующихся бизнесменов, людей сидящих с лаптопом в траве или возле моря. Требуется что-то свежее и сильное. При реально сильной идее бюджет может быть увеличен.

Убедите что вы можете справится с задачей, покажите какие-то примеры или наброски – и проект ваш.