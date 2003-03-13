Обработать фотографии для интернет-магазина

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Закрыт54 заявки1038 просмотров

Есть фотографии шкафов, окрашенных металиком. В них, естественно, отражается всё вокруг. Нужно убрать отражения и лишние блики, отрезать фон. У 4-5 шкафов не видно боковин - надо дорисовывать.

Дополнение - похоже, что качество некоторых исходных фоток недостаточное и надо натягивать текстуры металик. Могу в мыло выслать тестовое фото.

КАЧЕСТВО ГОТОВЫХ ФОТОГРАФИЙ ДОЛЖНО БЫТЬ ОЧЕНЬ ВЫСОКОЕ!

P.S. Оставляйте пожалуйста сразу адрес, куда можно выслать тестовое фото.

17 лет назад
sfs77
50 лет
17 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

apelab
55 лет
17 лет в сервисе
Был
год назад
17 лет назад

Заявки фрилансеров

apelab
55 лет
17 лет в сервисе
Был
год назад
17 лет назад

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