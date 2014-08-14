В данной работе являюсь новичком,но очень хочу набраться опыта.
Опыт работы пока небольшой, но могу гордиться тем, что рерайты выполняю с уникальностью 98%, а копирайты - только со 100% уникальностью. Сильна в тематике семейных отношений, воспитания детей, красоты и здоровья. Сочиняю стихи, поздравления, тексты песен, рекламные тексты.
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Портфолио
- Стихотворение для женских форумов,статусов182 просмотра
- Копирайт174 просмотра
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Нейминг и Слоганы
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Редактирование и Корректура
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Рефераты, Курсовые и Дипломы
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Стихи, Песни и Проза
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