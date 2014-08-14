В данной работе являюсь новичком,но очень хочу набраться опыта.

Опыт работы пока небольшой, но могу гордиться тем, что рерайты выполняю с уникальностью 98%, а копирайты - только со 100% уникальностью. Сильна в тематике семейных отношений, воспитания детей, красоты и здоровья. Сочиняю стихи, поздравления, тексты песен, рекламные тексты.