macle

Михаил Криворуцкий macle

 
50 летРоссия/Москва
19 лет на фриланс-бирже
Была
8 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Установка скрипта из битрикса

    интересует установка и настройка только скрипта из битрикса для обмена данными сайта и 1s (товары, цены, заказы — стандартный набор) (автоматический и ручной режимы) плюс скрипты на php выведение разделов, списка товаров, товара, формирование корзины и заказа

    PHP
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    10 лет назад

  • Delphi тестовое задание

    $30

    Составьте программу, которая обеспечивает ввод информации и отображения ее на экран, вывод в типизированный файл и загрузку из него. Информация должна храниться в массиве из записей с вариантной частью в зависимости от типа объекта. Напишите инструкцию к ...

    Delphi
    Прикладное ПО1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Отрисовать картинку

    $10

    Сейчас есть такой логотип http://metal.glassgarant.ru/images/logo.jpg нужно нарисовать картинку в таком же стиле и такого же размера (можно изменить ширину) по прилагаемому варианту

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Верстка сайта

    $300

    Нужна кроссбраузерная верстка слоями макетов. примерный список страниц они (кроме главной) будут отличаться только контентной частью 1. шаблон главной страницы (есть) 2. каталог a. Шаблон страницы «Каталог продукции» (есть) b. ...

    Верстка сайта
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Необходим недорогой стильный дизайн, быстро.

    $100

    Необходим дизайн типа http://legion-development.ru/ то есть слева логотип далее плавно переходящий белый цвет в синий на синем фоне красивая фотография делового центра (европейского желательно) под фотографией должны быть размещены телефоны (два) базовое разрешение 1024*768 с возможностью растягиваться.... меню располагается ...

    Дизайн сайтов30 заявок
    Закрыт
    18 лет назад
Отзывы фрилансеров
TopCoders
Сергей 
42 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
$30
10 баллов
10 лет назад
Delphi тестовое задание
Четкое техническое задание, быстрая оплата. Сотрудничеством доволен
Задание сделал на отлично. Грамотный и спокойный плюс все объяснил.
Ответный отзыв
design-o0
Владимир 
35 летТаиланд
13 лет в сервисе
Был
2 часа назад
$10
10 баллов
13 лет назад
Отрисовать картинку
Отличный заказчик, приятно сотрудничать с такими людьми! Точная постановка задач, четкое техническое задание, всегда на связи, быстрая оплата. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество!
Очень понравилось работать с Владимиром. Порадовала скорость выполнения и профессионализм. Не только выполнил работу в оговоренный срок, но и перевыполнил - за что ему отдельное спасибо! Так что - рекомендую. С Владимиром приятно работать.
Ответный отзыв
cocacola
Руслан 
38 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
4 года назад
$300
10 баллов
13 лет назад
Верстка сайта
Михаил отличный заказчик! Качественные и сложные макеты - верстать одно удовольствие.
Руслан прекрасно справился с заданием по верстке дизайна для интернет магазина. В свое работе он показал что прекрасно может работать с пиксельной сеткой, использует для работы всевозможные примочки для того чтобы верстка максимально соответствовала макетам.
Ответный отзыв