интересует установка и настройка только скрипта из битрикса для обмена данными сайта и 1s (товары, цены, заказы — стандартный набор) (автоматический и ручной режимы) плюс скрипты на php выведение разделов, списка товаров, товара, формирование корзины и заказа
- Веб-программирование1 заявкаЗакрыт10 лет назад
- $30
Составьте программу, которая обеспечивает ввод информации и отображения ее на экран, вывод в типизированный файл и загрузку из него. Информация должна храниться в массиве из записей с вариантной частью в зависимости от типа объекта. Напишите инструкцию к ...Прикладное ПО1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $10
Сейчас есть такой логотип http://metal.glassgarant.ru/images/logo.jpg нужно нарисовать картинку в таком же стиле и такого же размера (можно изменить ширину) по прилагаемому вариантуИллюстрации и Рисунки1 исполнительЗавершен13 лет назад
- $300
Нужна кроссбраузерная верстка слоями макетов. примерный список страниц они (кроме главной) будут отличаться только контентной частью 1. шаблон главной страницы (есть) 2. каталог a. Шаблон страницы «Каталог продукции» (есть) b. ...HTML-верстка1 исполнительЗавершен13 лет назад
Дизайн и вёрстка сайта для магазина туристических принадлежностей. подробности после просмотра портфолио. работы будет много:).Дизайн сайтов45 заявокЗакрыт16 лет назад
- $250
Нужно: дизайн и вёрстка сайта ресторана в стиле кантри. Подробности после просмотра портфолио.Дизайн сайтов52 заявкиЗакрыт16 лет назад
- $100
Необходим дизайн типа http://legion-development.ru/ то есть слева логотип далее плавно переходящий белый цвет в синий на синем фоне красивая фотография делового центра (европейского желательно) под фотографией должны быть размещены телефоны (два) базовое разрешение 1024*768 с возможностью растягиваться.... меню располагается ...Дизайн сайтов30 заявокЗакрыт18 лет назад