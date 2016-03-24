makarin_sergey

Макарин Сергей makarin_sergey

 
36 летРоссия/Волгоград
8 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Перенос с asp.net на Wordpress

    Здравствуйте друзья! Есть сайт работающий на asp.net, его нужно перенести на CMS Wordpress. Подробное ТЗ в процессе составления, я понимаю что без него не указать точную цену. Я хочу услышать от вас примерное ценовое предложение. Благодарю всех за ...

    WordPressASP.NET
    Системы управления (CMS)5 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Форма поиска на Wordpress

    Здравствуйте друзья! Сайт работает на Wordpress. Есть форма поиска (изображение прикреплено). Добавлены записи и все параметры выставлены в Advanced custom fields (в произвольных полях): имя БД, стоимость, площадь. В зависимости от выбранных параметров поиск должен производится в ...

    WordPress
    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Верстка на Битрикс

    Здравствуйте друзья! Есть макет в .psd, по структуре аналогичен этому сайту http://megaparnik.ru , выслушаю предложения с ценой. Благодарю всех за отклик!

    Битрикс
    HTML-верстка7 заявок
    Закрыт
    8 лет назад
Отзывы фрилансеров
isichenko
Максим 
40 летУкраина
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$1
2 балла
8 лет назад
Поднять сайт на ASP.Net
Работодатель оказался крайне не порядочным. Работа была выполнена мной в срок, но оплату произвести он не смог сославшись на не возможность сделать денежный перевод на тот момент по техническим причинам. После чего пообещал перевести деньги на следующий день и пропал.