makarin_sergey

Здравствуйте! Есть Windows хостинг, архив с сайтом на ASP. Необходимо поднять сайт на хостинге и подвязать домен. Спасибо!
Действие аккаунта приостановлено!
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
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нет выплат фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
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нет постоянных исполнителей
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нет безопасных платежей
- Системное администрирование1 исполнительЗакрыт8 лет назад
Здравствуйте друзья! Есть сайт работающий на asp.net, его нужно перенести на CMS Wordpress. Подробное ТЗ в процессе составления, я понимаю что без него не указать точную цену. Я хочу услышать от вас примерное ценовое предложение. Благодарю всех за ...Системы управления (CMS)5 заявокЗакрыт8 лет назад
Здравствуйте друзья! Сайт работает на Wordpress. Есть форма поиска (изображение прикреплено). Добавлены записи и все параметры выставлены в Advanced custom fields (в произвольных полях): имя БД, стоимость, площадь. В зависимости от выбранных параметров поиск должен производится в ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт8 лет назад
Здравствуйте друзья! Есть макет в .psd, по структуре аналогичен этому сайту http://megaparnik.ru , выслушаю предложения с ценой. Благодарю всех за отклик!HTML-верстка7 заявокЗакрыт8 лет назад
Отзывы фрилансеров
$1
2 балла
8 лет назад
Работодатель оказался крайне не порядочным. Работа была выполнена мной в срок, но оплату произвести он не смог сославшись на не возможность сделать денежный перевод на тот момент по техническим причинам. После чего пообещал перевести деньги на следующий день и пропал.