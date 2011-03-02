доброго времени суток. необходимо создать 10 тизеров (возможно как анимированные, так и просто графические) тематика тизера "средство для похудения" предлагайте стоимость и сроки
- $50Анимация6 заявокЗакрыт11 лет назад
- $500
необходимо создать красивый и качественный лендинг сайт, с формой заказа и прочими прибаутками. если оставляете заявку сразу пишите цену, срок и портфолио!!! так же интересует уровень конверсии данного сайта.Сайты «под ключ»12 заявокЗакрыт11 лет назад
- $500
Доброго времени суток. Необходимо нарисовать дизайн интернет магазина на один товар. Все должно быть строго ,но роскошно. Движок под который дизайн Shop-Script 5, так же необходимо сверстать. На выходе я ...Интернет-магазины14 заявокЗакрыт11 лет назад
Доброго времени суток. Необходимо сверстать дизайн на движок вордпресс. Проект не сложный, но необходимо сделать качественно.HTML-верстка8 заявокЗакрыт12 лет назад
Всем доброго времени суток. Необходимо : 1) Нарисовать простой дизайн ,НО со вкусом (грубый пример ,что должно быть в приложение) 2) Необходимо сверстать данный дизайн на движок wordpressДизайн сайтов23 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $50
Есть шаблон для wordpress (паблик) ,необходимо : 1) изменить цветовую гамму 2) нарисовать логотип сайта (не сложный) 3) убрать из дизайна нижний блок 4) уникализировать дизайнДизайн сайтов1 исполнительЗавершен12 лет назад
Внимание просьбы прочесть внимательно! Необходимо сделать рисунок в векторе Iphone 2g , 3g , 3gs , 4g (т.е заднюю и переднюю крышку) в программе Corel Draw (до 12-ой версии включительно), ...Иллюстрации и Рисунки5 заявокЗакрыт14 лет назад