maloy001

Владимирович maloy001

 
32 года
14 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Создать 10 тизеров

    $50

    доброго времени суток. необходимо создать 10 тизеров (возможно как анимированные, так и просто графические) тематика тизера "средство для похудения" предлагайте стоимость и сроки

    Анимация6 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Необходимо создать lаnding page

    $500

    необходимо создать красивый и качественный лендинг сайт, с формой заказа и прочими прибаутками. если оставляете заявку сразу пишите цену, срок и портфолио!!! так же интересует уровень конверсии данного сайта.

    Сайты «под ключ»12 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Необходимо отрисовать дизайн для интернет магазина

    $500

    Доброго времени суток. Необходимо нарисовать дизайн интернет магазина на один товар. Все должно быть строго ,но роскошно. Движок под который дизайн Shop-Script 5, так же необходимо сверстать. На выходе я ...

    Интернет-магазины14 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Необходимо изменить дизайн

    $50

    Есть шаблон для wordpress (паблик) ,необходимо : 1) изменить цветовую гамму 2) нарисовать логотип сайта (не сложный) 3) убрать из дизайна нижний блок 4) уникализировать дизайн

    WordPress
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Iphone в векторе

    Внимание просьбы прочесть внимательно! Необходимо сделать рисунок в векторе Iphone 2g , 3g , 3gs , 4g (т.е заднюю и переднюю крышку) в программе Corel Draw (до 12-ой версии включительно), ...

    Иллюстрации и Рисунки5 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

Отзывы фрилансеров

ArTo1s
33 года
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
$15
10 баллов
11 лет назад
Необходимо изменить дизайн
WordPress
Приятно было поработать
Очень хороший фрилансер. Сделано все быстро качественно,в общем как хотел. Выполнил все просьбы по доработке или изменению. Советую, хороший мастер.
Ответный отзыв