malwa

Лидия Дудник malwa

 
41 год
16 лет на фриланс-бирже
Была
10 лет назад
Новый взгляд на общеизвестные вещи

В дизайне с 1999 года.

Опыт работы в наружной рекламе (баннера, фасады магазинов и пр.)

немалый в полиграфии (подготовлю под любой вид печати)

Достаточный в webe и сувенирной продукции.

Люблю экспериментировать и разбираться в вопросе досконально.

Профессиональный подход и толерантность.

Наружная реклама
нет отзывов
от $30
от 3 дней
#1536
Верстка полиграфии
нет отзывов
от $30
от 3 дней
#1685
Фирменный стиль
нет отзывов
от $100
от 7 дней
#1695
Иллюстрации и Рисунки
нет отзывов
от $5
от 7 дней
#2046
Дизайн продукции
нет отзывов
от $100
от 5 дней
#2057
Обработка фотографий
нет отзывов
от $20
от 1 дня
#4500
Логотипы и Знаки
нет отзывов
от $50
от 7 дней
#4606
Дизайн сайтов
нет отзывов
от $50
от 3 дней
#5196
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