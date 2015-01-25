Новый взгляд на общеизвестные вещи
В дизайне с 1999 года.
Опыт работы в наружной рекламе (баннера, фасады магазинов и пр.)
немалый в полиграфии (подготовлю под любой вид печати)
Достаточный в webe и сувенирной продукции.
Люблю экспериментировать и разбираться в вопросе досконально.
Профессиональный подход и толерантность.
Наружная реклама
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от $30
от 3 дней
#1536
Верстка полиграфии
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от $30
от 3 дней
#1685
Фирменный стиль
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от $100
от 7 дней
#1695
Иллюстрации и Рисунки
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от $5
от 7 дней
#2046
Дизайн продукции
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от $100
от 5 дней
#2057
Обработка фотографий
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от $20
от 1 дня
#4500
Логотипы и Знаки
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от $50
от 7 дней
#4606
Дизайн сайтов
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от $50
от 3 дней
#5196