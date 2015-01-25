Новый взгляд на общеизвестные вещи

В дизайне с 1999 года.

Опыт работы в наружной рекламе (баннера, фасады магазинов и пр.)

немалый в полиграфии (подготовлю под любой вид печати)

Достаточный в webe и сувенирной продукции.

Люблю экспериментировать и разбираться в вопросе досконально.

Профессиональный подход и толерантность.