Ищу работу верстальщика готовых макетов сайтов
Умею: работать с CMS: WordPress, DLE, магазины (установка, настройка, правка дизайна (шаблона)....)
Верстаю с нуля (пока не быстро, опыта маловато, но очень тщательно) (нарезка, верстка, "натягивание" на CMS)
Готова учиться, если это принесет хорошие деньги.
Не умею рисовать.
Могу работать 20 часов в день. Могу стать надежным помощником крупному сайтостроителю.
Тестирование сайтов
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от $5
от 1 дня
#920
Интернет-магазины
нет отзывов
от $5
от 1 дня
#1412
Системы управления (CMS)
нет отзывов
от $5
от 1 дня
#1481
HTML-верстка
нет отзывов
от $5
от 1 дня
#5044