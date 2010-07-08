Ищу работу верстальщика готовых макетов сайтов

Умею: работать с CMS: WordPress, DLE, магазины (установка, настройка, правка дизайна (шаблона)....)

Верстаю с нуля (пока не быстро, опыта маловато, но очень тщательно) (нарезка, верстка, "натягивание" на CMS)

Готова учиться, если это принесет хорошие деньги.

Не умею рисовать.

Могу работать 20 часов в день. Могу стать надежным помощником крупному сайтостроителю.