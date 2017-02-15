maria_argunova

Ищу переводчика с высоким владением польским. Большие объемы работы. Тема - упаковочное оборудование (пленка). Указывайте стоимость за 1000 ЗБП!
Что Вы получите, сотрудничая со мной?Конечно, я могу написать целую "простыню" преимуществ о точных сроках исполнения, ответственном подходе, грамотных текстах и прочем-прочем-прочем... Но разве врач должен говорить своим клиентам, что он умеет делать уколы или измерять артериальное давление? Не должен. Результат его деятельности - Ваше крепкое здоровье. Так и в копирайтинге. Тексты должны не просто заполнять страницы, они должны непрестанно работать на Вас, повышая продажи и привлекая новых клиентов в Ваш бизнес!
Во сколько я оцениваю свою работу?
Какое-то время назад на моей странице красовалась надпись "стоимость работы невысокая". Я, как и все начинающие авторы, просто писала тексты за деньги. Средние такие тесты за небольшие такие деньги. Сегодня, имея немалый опыт, обучаясь у известных копирайтеров рунета, я четко понимаю, чем отличаются работы за 30 рублей/1000 от работ за 500 рублей. Первые наполняют сайт, а вторые увеличивают конверсию.
Копирайтер должен получить бриф, собрать необходимую информацию, обозначить Вашу ЦА, исследовать деятельность Вашей компании и Ваших конкурентов, проанализировать их слабые и сильные стороны, написать текст, который будет четко направлен на Вашего клиента. Как думаете, это может стоить 30 рублей? Я тоже думаю, что нет.
Если Вам нужно просто наполнить сайт - это дешево сделают сотни авторов на этом или другом сайте, не стоит обращаться ко мне. Если нужно продавать, и вы понимаете всю силу продающего текста - я готова Вам помочь!
С некоторыми работами Вы можете ознакомиться на сайтах:
Компания по организации экскурсий в Хургаде (Хургада)
http://exhurghada.com/podrobnee-o-servise.html
Свадебное агенство VIP-уровня (Санкт-Петербург)
http://agfamily.spb.ru/uslugi_i_ceny/svadba_za_granicei/
Салон красоты (Москва)
http://credecolor.ru/about.html
Строительная компания "Геовест" (Московская область)
http://geovest.ru/services/stroitelstvo-domov
Что вам следует знать обо мне?
- руководитель Центра бизнес-контента "HiT",
- дипломированный маркетолог и специалист по медиа-коммуникациям,
- участница многочисленных международных онлайн и оффлайн конференций: "Секреты онлайн-бизнеса", "Бизнес и инновации в современном мире", "Маркетинг XXI века: проблемы и стратегии развития" и т.д.,
- автор множества публикаций по маркетингу и рекламной деятельности в изданиях международного формата,
- ученица Дениса Каплунова, Артура Будовского, Сергея Трубадура и других известных копирайтеров рунета,
- на счету более чем 1500 информационных и продающих статей, сотрудничество с более чем 70 компаниями России и Украины.
+380954290488
скайп - maria_argunova
Мы не продаем тексты. Мы увеличиваем продажи и создаем репутацию.
Вы покупаете не контент. Вы приобретаете уверенность в завтрашнем дне.
- Переводы1 исполнительЗавершен6 лет назад
Ищу человека с высоким владением словацким. Большие объемы работы. Тема - упаковочное оборудование (пленка). Указывайте стоимость за 1000 збп.Переводы6 заявокЗакрыт6 лет назад
Ищу человека с высоким владением немецким. Работа проектная, объемы большие. Тема - упаковочное оборудование (пленка). Пишите стоимость за 1000 зн.Переводы1 исполнительЗавершен6 лет назад
Нужен логотип для Центра бизнес-контента HiT-Group. Занимаемся наполнением сайтов, написанием продающих текстов, рекламой. Задача - сделать так, чтобы было понятно, чем занимаемся. Стиль - минимализм. Бизнес. Не могу определиться, как правильнее сделать. Или поиграться со шрифтами, красиво оформить ...Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен7 лет назад
Нужен автор, который разбирается в основах копирайтинга. Работы много на разные тематики. Интересует КАЧЕСТВО в первую очередь. Начальная цена 25-30 р/тыс. Подробности при личной беседе. Писать в или личку.Копирайтингнет заявокЗакрыт8 лет назад