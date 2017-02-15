maria_argunova

Авторские тексты, продающие статьи, тексты для landing page, аудит контента

Что Вы получите, сотрудничая со мной?

Конечно, я могу написать целую "простыню" преимуществ о точных сроках исполнения, ответственном подходе, грамотных текстах и прочем-прочем-прочем... Но разве врач должен говорить своим клиентам, что он умеет делать уколы или измерять артериальное давление? Не должен. Результат его деятельности - Ваше крепкое здоровье. Так и в копирайтинге. Тексты должны не просто заполнять страницы, они должны непрестанно работать на Вас, повышая продажи и привлекая новых клиентов в Ваш бизнес!

Во сколько я оцениваю свою работу?

Какое-то время назад на моей странице красовалась надпись "стоимость работы невысокая". Я, как и все начинающие авторы, просто писала тексты за деньги. Средние такие тесты за небольшие такие деньги. Сегодня, имея немалый опыт, обучаясь у известных копирайтеров рунета, я четко понимаю, чем отличаются работы за 30 рублей/1000 от работ за 500 рублей. Первые наполняют сайт, а вторые увеличивают конверсию.

Копирайтер должен получить бриф, собрать необходимую информацию, обозначить Вашу ЦА, исследовать деятельность Вашей компании и Ваших конкурентов, проанализировать их слабые и сильные стороны, написать текст, который будет четко направлен на Вашего клиента. Как думаете, это может стоить 30 рублей? Я тоже думаю, что нет.

Если Вам нужно просто наполнить сайт - это дешево сделают сотни авторов на этом или другом сайте, не стоит обращаться ко мне. Если нужно продавать, и вы понимаете всю силу продающего текста - я готова Вам помочь!

С некоторыми работами Вы можете ознакомиться на сайтах:

Компания по организации экскурсий в Хургаде (Хургада)

http://exhurghada.com/podrobnee-o-servise.html

Свадебное агенство VIP-уровня (Санкт-Петербург)

http://agfamily.spb.ru/uslugi_i_ceny/svadba_za_granicei/

Салон красоты (Москва)

http://credecolor.ru/about.html

Строительная компания "Геовест" (Московская область)

http://geovest.ru/services/stroitelstvo-domov

Что вам следует знать обо мне?

руководитель Центра бизнес-контента "HiT",

дипломированный маркетолог и специалист по медиа-коммуникациям,

участница многочисленных международных онлайн и оффлайн конференций: "Секреты онлайн-бизнеса", "Бизнес и инновации в современном мире", "Маркетинг XXI века: проблемы и стратегии развития" и т.д.,

автор множества публикаций по маркетингу и рекламной деятельности в изданиях международного формата,

ученица Дениса Каплунова, Артура Будовского, Сергея Трубадура и других известных копирайтеров рунета,

на счету более чем 1500 информационных и продающих статей, сотрудничество с более чем 70 компаниями России и Украины.

[email protected]

+380954290488

скайп - maria_argunova

Мы не продаем тексты. Мы увеличиваем продажи и создаем репутацию.

Вы покупаете не контент. Вы приобретаете уверенность в завтрашнем дне.