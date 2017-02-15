maria_argunova

Мария Аргунова maria_argunova

 
30 летУкраина/Харьков
10 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
Авторские тексты, продающие статьи, тексты для landing page, аудит контента

Что Вы получите, сотрудничая со мной? 

Конечно, я могу написать целую "простыню" преимуществ о точных сроках исполнения, ответственном подходе, грамотных текстах и прочем-прочем-прочем... Но разве врач должен говорить своим клиентам, что он умеет делать уколы или измерять артериальное давление? Не должен. Результат его деятельности - Ваше крепкое здоровье. Так и в копирайтинге. Тексты должны не просто заполнять страницы, они должны непрестанно работать на Вас, повышая продажи и привлекая новых клиентов в Ваш бизнес!   

Во сколько я оцениваю свою работу?

Какое-то время назад на моей странице красовалась надпись "стоимость работы невысокая". Я, как и все начинающие авторы, просто писала тексты за деньги. Средние такие тесты за небольшие такие деньги. Сегодня, имея немалый опыт, обучаясь у известных копирайтеров рунета, я четко понимаю, чем отличаются работы за 30 рублей/1000 от работ за 500 рублей. Первые наполняют сайт, а вторые увеличивают конверсию.

Копирайтер должен получить бриф, собрать необходимую информацию, обозначить Вашу ЦА, исследовать деятельность Вашей компании и Ваших конкурентов, проанализировать их слабые и сильные стороны, написать текст, который будет четко направлен на Вашего клиента. Как думаете, это может стоить 30 рублей? Я тоже думаю, что нет.   

Если Вам нужно просто наполнить сайт - это дешево сделают сотни авторов на этом или другом сайте, не стоит обращаться ко мне. Если нужно продавать, и вы понимаете всю силу продающего текста - я готова Вам помочь! 

С некоторыми работами Вы можете ознакомиться на сайтах:

 

Компания по организации экскурсий в Хургаде (Хургада)

http://exhurghada.com/podrobnee-o-servise.html

Свадебное агенство VIP-уровня (Санкт-Петербург)

http://agfamily.spb.ru/uslugi_i_ceny/svadba_za_granicei/

Салон красоты (Москва)

http://credecolor.ru/about.html

Строительная компания "Геовест" (Московская область) 

http://geovest.ru/services/stroitelstvo-domov

Что вам следует знать обо мне?

  • руководитель Центра бизнес-контента "HiT",
  • дипломированный маркетолог и специалист по медиа-коммуникациям, 
  • участница многочисленных международных онлайн и оффлайн конференций: "Секреты онлайн-бизнеса", "Бизнес и инновации в современном мире", "Маркетинг XXI века: проблемы и стратегии развития" и т.д.,
  • автор множества публикаций по маркетингу и рекламной деятельности в изданиях международного формата,
  • ученица Дениса Каплунова, Артура Будовского, Сергея Трубадура и других известных копирайтеров рунета,  
  • на счету более чем 1500 информационных и продающих статей, сотрудничество с более чем 70 компаниями России и Украины.   
 

Как со мной связаться для обсуждения цен и проектов? 

[email protected]

+380954290488

скайп - maria_argunova

Мы не продаем тексты. Мы увеличиваем продажи и создаем репутацию. 

Вы покупаете не контент. Вы приобретаете уверенность в завтрашнем дне.

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$30
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Нужен логотип

    Нужен логотип для Центра бизнес-контента HiT-Group.  Занимаемся наполнением сайтов, написанием продающих текстов, рекламой.  Задача - сделать так, чтобы было понятно, чем занимаемся. Стиль - минимализм. Бизнес.  Не могу определиться, как правильнее сделать. Или поиграться со шрифтами, красиво оформить ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Интернет-магазин одежды

    Нужен автор, который разбирается в основах копирайтинга.  Работы много на разные тематики. Интересует КАЧЕСТВО в первую очередь.  Начальная цена 25-30 р/тыс.  Подробности при личной беседе. Писать в или личку.

    Копирайтингнет заявок
    Закрыт
    8 лет назад
Отзывы фрилансеров
client_is
39 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
25 дней назад
$30
10 баллов
6 лет назад
Ищу переводчика с высоким владением польским. Большие объемы работы.
Четко поставленная задача, оплата вовремя. Надеюсь, будем продолжать сотрудничество.
Рекомендую исполнителя. Хороший перевод на производственную тематику. Работу получила раньше обозначенных сроков. Все требования и нюансы соблюдены. Будем сотрудничать дальше.
Ответный отзыв
Neora272
33 годаГермания
8 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
$30
10 баллов
6 лет назад
Нужен переводчик с русского на немецкий. Большие объемы работы!
Приятный заказчик. Быстрая оплата, рекомендую!
Заказ выполнен быстро и качественно. Тексты проверяли немцы. Будем сотрудничать дальше. Рекомендую!
Ответный отзыв
Nikiforov
27 летМолдова
9 лет в сервисе
Был
16 дней назад
$35
10 баллов
7 лет назад
Нужен логотип
Мария - замечательная девушка и отличный заказчик, она показала это, во время нашей работы над логотипом :) Благодарю за сотрудничество и с нетерпением жду новых совместных проектов!
В исполнителе не ошиблась, результатом очень довольна! Я, наверное, не самый лучший заказчик, т.к. не могла даже сформулировать четко, что нужно. Заполнили бриф, обсудили задачу. Владислав точно уловил суть и предложил очень интересную концепцию. Мне даже в голову не приходили подобные образы. Получилось стильно, лаконично, креативно. Работа выполнена быстро, Владислав всегда на связи. Очень приятный парень. Буду обращаться еще. Рекомендую!
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