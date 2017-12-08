Ищу переводчика с высоким владением польским. Большие объемы работы.

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Завершен11 заявок214 просмотров

Ищу переводчика с высоким владением польским. Большие объемы работы. Тема - упаковочное оборудование (пленка). 

Указывайте стоимость за 1000 ЗБП! 

8 лет назад
maria_argunova
31 год
11 лет в сервисе
Была
6 лет назад

Выбранный исполнитель

client_is
40 лет
17 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
8 лет назад
$30
1 день
Рекомендую исполнителя. Хороший перевод на производственную тематику. Работу получила раньше обозначенных сроков. Все требования и нюансы соблюдены. Будем сотрудничать дальше.
Четко поставленная задача, оплата вовремя. Надеюсь, будем продолжать сотрудничество.

Заявки фрилансеров

client_is
40 лет
17 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
8 лет назад