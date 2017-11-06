Перевод INI-файла на несколько языков

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Закрыт12 заявок274 просмотра

Необходимо перевести INI-файл программы на несколько языков

- испанский

- итальянский

- немецкий

- французский

Порядка 200 строк

Интересует стоимость за 1000 знаков

8 лет назад
NeedYourHelp
Андрей 
43 года
16 лет в сервисе
Был
12 дней назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров