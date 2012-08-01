mariasobolevna

1) Есть готовая форма, есть 2 страницы, куда ее надо вставить по аналогии с другими страницами сайта. Надо сделать и объяснить, как с этим справляться в дальнейшем. Должно быть, как здесь:http://www.tourofmoscow.com/daytrips-out-moscow 2) Убрать лишние абзацы, чтобы ...