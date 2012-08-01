mariasobolevna

Мария mariasobolevna

 
39 летРоссия/Москва
11 лет на фриланс-бирже
Была
9 лет назад
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  • Добавить форму на 2 страницы сайта

    1) Есть готовая форма, есть 2 страницы, куда ее надо вставить по аналогии с другими страницами сайта. Надо сделать и объяснить, как с этим справляться в дальнейшем. Должно быть, как здесь:http://www.tourofmoscow.com/daytrips-out-moscow 2) Убрать лишние абзацы, чтобы ...

    Drupal
    Системы управления (CMS)4 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Устранить ошибку сайта SQLSTATE[42S22]

    Второй день выдается такая ошибка. SQLSTATE[42S22]: Column not found: 1054 Unknown column 'revision_id' in 'field list' В результате контент ни отредактировать, ни удалить. Drupal 7.2. Надо разобраться в чем дело, починить и объяснить нам, почему так получилось.

    Drupal
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Добавить кнопку Details / Collapse

    $50

    На туристический сайт необходим­о добавить инструмент­, который для некоторых описаний туров добавлял бы кнопку Details, по нажатию на которую разворачив­ался бы текст, и Collapse, которая бы приводила текст в прежнее состояние. Пример здесь: http://www.tripadvisor.ru/Attraction_Review-g298484-d2240335-Reviews-ToursByLocals_Moscow-Moscow_Central_Russia.html#mtreview_167752277

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Туристический сайт (9 страниц)

    $500

    Сайт на английском языке, посвящен въездному туризму, а точнее турам по Москве и окрестностям для иностранцев. Главная страница - 4 страницы с разными турами (музеи, готовые туры, тематические, загородные) с формой предзаказа + страница с ...

    Дизайн сайтов40 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Небольшой сайт-каталог с возможностью предзаказа

    $1000

    Добрый день! Я гид-переводчик, и мне нужен сайт, с помощью которого будущие туристы смогут посмотреть, какие экскурсии и туры я предлагаю и отправить мне заявку на определенное число (без предоплаты). Каждое предложение открывается в ...

    Сайты «под ключ»51 заявка
    Закрыт
    11 лет назад
Отзывы фрилансеров
micros
33 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
4 дня назад
$10
10 баллов
10 лет назад
Устранить ошибку сайта SQLSTATE[42S22]
Все отлично! Оплата моментально! Приятно было по работать! Рекомендую!
Сергей быстро устранил ошибку на сайте и разъяснил, как не допускать такого впредь. Впечатления только положительные!
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