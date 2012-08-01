mariasobolevna

1) Есть готовая форма, есть 2 страницы, куда ее надо вставить по аналогии с другими страницами сайта. Надо сделать и объяснить, как с этим справляться в дальнейшем. Должно быть, как здесь:http://www.tourofmoscow.com/daytrips-out-moscow 2) Убрать лишние абзацы, чтобы ...
- Системы управления (CMS)4 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $10
Сделать эти страницы http://www.tourofmoscow.com/jeep-tours#, http://www.tourofmoscow.com/moscow-for-expats, такими же как эта: http://www.tourofmoscow.com/daytrips-out-moscow. И объяснить, как с этим справляться в дальнейшем. Drupal 7.2HTML-верстка1 исполнительЗакрыт10 лет назад
Второй день выдается такая ошибка. SQLSTATE[42S22]: Column not found: 1054 Unknown column 'revision_id' in 'field list' В результате контент ни отредактировать, ни удалить. Drupal 7.2. Надо разобраться в чем дело, починить и объяснить нам, почему так получилось.Веб-программирование1 исполнительЗавершен10 лет назад
- $50
На туристический сайт необходимо добавить инструмент, который для некоторых описаний туров добавлял бы кнопку Details, по нажатию на которую разворачивался бы текст, и Collapse, которая бы приводила текст в прежнее состояние. Пример здесь: http://www.tripadvisor.ru/Attraction_Review-g298484-d2240335-Reviews-ToursByLocals_Moscow-Moscow_Central_Russia.html#mtreview_167752277Веб-программирование4 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $500
Сайт на английском языке, посвящен въездному туризму, а точнее турам по Москве и окрестностям для иностранцев. Главная страница - 4 страницы с разными турами (музеи, готовые туры, тематические, загородные) с формой предзаказа + страница с ...Дизайн сайтов40 заявокЗакрыт11 лет назад
- $1000
Добрый день! Я гид-переводчик, и мне нужен сайт, с помощью которого будущие туристы смогут посмотреть, какие экскурсии и туры я предлагаю и отправить мне заявку на определенное число (без предоплаты). Каждое предложение открывается в ...Сайты «под ключ»51 заявкаЗакрыт11 лет назад