Переводы (английский/русский), написание статей, обзоров, копирайт/рерайт
По образованию - специалист по международным отношением, закончил Университет Мировой Экономики и Дипломатии при МИД РУз. В силу специфики своей работы, зачастую приходится заниматься переводами - английский/русский языки. Также занимаюсь написанием текстов, статей, обзоров, на различные тематики, аналитические статьи в сфере политики и безопасности.
Основные направления работы:
- написание статей (копирайтинг/рерайтинг)
- различные переводы - (английский/русский)
- редактирование, вычитка текстов
Оплата: через WMZ или денежными переводами различных систем.
Связаться со мной можно следующими способами:
e-mail: [email protected]
или через ЛС
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