Переводы (английский/русский), написание статей, обзоров, копирайт/рерайт

По образованию - специалист по международным отношением, закончил Университет Мировой Экономики и Дипломатии при МИД РУз. В силу специфики своей работы, зачастую приходится заниматься переводами - английский/русский языки. Также занимаюсь написанием текстов, статей, обзоров, на различные тематики, аналитические статьи в сфере политики и безопасности.

Основные направления работы:

- написание статей (копирайтинг/рерайтинг)

- различные переводы - (английский/русский)

- редактирование, вычитка текстов

Оплата: через WMZ или денежными переводами различных систем.

Связаться со мной можно следующими способами:

e-mail: [email protected]

или через ЛС