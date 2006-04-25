Нужно написать программу на базе удаленного помощника, но чобы не нужно было авторизироваться с помощью msn менеджера... пример такой программы лежит тут.. http://acomps.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=57&Itemid=73 нужно сделат примерно тоже самое, только фирменные логотипы должны быть другие и т.д. По ...
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Требуется сделать дизайн 2-х комнатной квартиры 80 кв м, из нее нужно сделать 3- х комнатную, нужно сделать двухмерную, и желательно трехмерную модель. нужно сделат полный дизайн проект, с расстановкой мебели и освещением и ...Интерьеры и Экстерьеры4 заявкиЗакрыт16 лет назад
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Трубуется человек, знающий программу Astalex. есть сайт сделанный на этой программе, нужно его немножко подректировать. В случае качественного сотрудничничества буду постоянно обращаться..Системы управления (CMS)4 заявкиЗакрыт17 лет назад
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Добрый день! Задача следующая: Имеется сайт сделанный на html, требуется сделать вход в личный кабинет для своих клиентов, в личном кабинете, должно быть несколько разделов: 1. Тех.состояние- информационная страничка, информацию может добавлять админ, тех ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен17 лет назад
Необходимо изменить код сайта(PHP) чтобы можно было автоматически изменять каталог продукции при загрузке ексел файла. Интернет-магазин. Как лучше сделать? Какие сроки? Стоиомость?Веб-программирование6 заявокЗакрыт17 лет назад
Требуется удаленный дизайнер для проведения периодических проектов подизайну сайтов различной сложности. Оплата( вебмони) по факту работы. На данный момент требуется сделать дизайн сайта: Кофе-СигарыДизайн сайтов51 заявкаЗакрыт17 лет назад
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Нужно сделать дизайн сайта для пивного ресторана. Бюджет 100 у.е [email protected]Дизайн сайтов16 заявокЗакрыт17 лет назад
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Необходимо создать сайт сети итальянских ресторанов..и сети пивных ресторанов.. Есть фотографии внутреннего дизайна интерьера.. Пивной ресторан в стиле северной европы, итальянский ресторан в венецианском стиле..Также нужно сделать креатив в виде флэш ролика..Сайты «под ключ»42 заявкиЗакрыт18 лет назад