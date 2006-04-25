Нужно написать программу на базе удаленного помощника, но чобы не нужно было авторизироваться с помощью msn менеджера... пример такой программы лежит тут.. http://acomps.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=57&Itemid=73 нужно сделат примерно тоже самое, только фирменные логотипы должны быть другие и т.д. По ...