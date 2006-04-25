maxgrey

Гость maxgrey

 
41 годРоссия/Москва
18 лет на фриланс-бирже
Был
14 лет назад
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  • ПО для удаленного администрирования

    Нужно написать программу на базе удаленного помощника, но чобы не нужно было авторизироваться с помощью msn менеджера... пример такой программы лежит тут.. http://acomps.ru/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=57&amp;Itemid=73 нужно сделат примерно тоже самое, только фирменные логотипы должны быть другие и т.д. По ...

    Прикладное ПО7 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Дизайн квартиры

    $500

    Требуется сделать дизайн 2-х комнатной квартиры 80 кв м, из нее нужно сделать 3- х комнатную, нужно сделать двухмерную, и желательно трехмерную модель. нужно сделат полный дизайн проект, с расстановкой мебели и освещением и ...

    Интерьеры и Экстерьеры4 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Web- приложения для личного кабинета

    $100

    Добрый день! Задача следующая: Имеется сайт сделанный на html, требуется сделать вход в личный кабинет для своих клиентов, в личном кабинете, должно быть несколько разделов: 1. Тех.состояние- информационная страничка, информацию может добавлять админ, тех ...

    HTML
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад

  • Требуется удаленный дизайнер

    Требуется удаленный дизайнер для проведения периодических проектов подизайну сайтов различной сложности. Оплата( вебмони) по факту работы. На данный момент требуется сделать дизайн сайта: Кофе-Сигары

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов51 заявка
    Закрыт
    17 лет назад

  • Корпоративный сайт

    $500

    Необходимо создать сайт сети итальянских ресторанов..и сети пивных ресторанов.. Есть фотографии внутреннего дизайна интерьера.. Пивной ресторан в стиле северной европы, итальянский ресторан в венецианском стиле..Также нужно сделать креатив в виде флэш ролика..

    Сайты «под ключ»42 заявки
    Закрыт
    18 лет назад