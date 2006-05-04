metafosfor

Гость metafosfor

 
NaN лет
18 лет на фриланс-бирже
Был
15 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Определение GEO-привязки базовых станций

    Описание проекта: Данный проект состоит из серверной части и клиентской. Цель клиентской части (java-приложения на мобильном телефоне, далее Coordinator): - сбор и передача информации о географических координатах базовых станций на сервер. Цель создания серверной части (серверное приложение): - ...

    Мобильные приложения3 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Команда разработчиков бизнес-приложений

    $2500

    Предлагаем сотрудничество состоявшимся командам разработчиков, которые имеют опыт самостоятельной разработки, менеджмента и поддержки проектов. Мы можем предложить различные схемы взаимодействия по удаленной работе. В общем случае, мы занимаемся поиском проектов, которые предлагаем вам ...

    MySQLOracleDelphi
    Прикладное ПОнет заявок
    Закрыт
    18 лет назад

  • Команда web-разработчиков (PHP)

    $2500

    Предлагаем сотрудничество состоявшимся командам разработчиков, которые имеют опыт самостоятельной разработки, менеджмента и поддержки проектов. В первую очередь, мы ищем надежных партнеров для постоянного и долгосрочного сотрудничества. Это могут быть команды или независимые разработчики, которые ...

    PHPJavascriptMySQLHTMLCSSAjax
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    18 лет назад

  • Система на базе GPS-навигатора под PocketPC (Киев)

    $5000

    Требуется системный программист для разработки системы с нуля на основе GPS-навигатора. Возможно команда из двух, максимум трех программистов. Работа сдельная, проект рассчитан примерно месяцев на 6 (хотя время выполнения зависит от опыта исполнителя), сроки не ...

    Системное программирование5 заявок
    Закрыт
    18 лет назад