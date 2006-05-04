metafosfor

Предлагаем сотрудничество состоявшимся командам разработчиков, которые имеют опыт самостоятельной разработки, менеджмента и поддержки проектов. В первую очередь, мы ищем надежных партнеров для постоянного и долгосрочного сотрудничества. Это могут быть команды или независимые разработчики, которые ...