metafosfor

Описание проекта: Данный проект состоит из серверной части и клиентской. Цель клиентской части (java-приложения на мобильном телефоне, далее Coordinator): - сбор и передача информации о географических координатах базовых станций на сервер. Цель создания серверной части (серверное приложение): - ...
- Мобильные приложения3 заявкиЗакрыт15 лет назад
- $2500
Предлагаем сотрудничество состоявшимся командам разработчиков, которые имеют опыт самостоятельной разработки, менеджмента и поддержки проектов. Мы можем предложить различные схемы взаимодействия по удаленной работе. В общем случае, мы занимаемся поиском проектов, которые предлагаем вам ...Прикладное ПОнет заявокЗакрыт18 лет назад
- $2500
Предлагаем сотрудничество состоявшимся командам разработчиков, которые имеют опыт самостоятельной разработки, менеджмента и поддержки проектов. В первую очередь, мы ищем надежных партнеров для постоянного и долгосрочного сотрудничества. Это могут быть команды или независимые разработчики, которые ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт18 лет назад
- $5000
Требуется системный программист для разработки системы с нуля на основе GPS-навигатора. Возможно команда из двух, максимум трех программистов. Работа сдельная, проект рассчитан примерно месяцев на 6 (хотя время выполнения зависит от опыта исполнителя), сроки не ...Системное программирование5 заявокЗакрыт18 лет назад