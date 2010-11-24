Надо создать копию одностраничного сайта без php работа не сложная интересует цена и сроки .
- Сайты «под ключ»13 заявокЗакрыт13 лет назад
Надо отредактировать текст главной страници сайта исправить ошибки и зделать читабельным текст - естественным В тексте 2500 знаковРедактирование и Корректура1 исполнительЗавершен13 лет назад
Надо нписать для сайта радел помощь пополнения баланса через системы робокассу и sprypay Требуется текст написать и картинки Вот пример http://www.beget.ru/man_pay.htmlКопирайтинг6 заявокЗакрыт13 лет назад
Нужно отимизировать и перелиноковать страници сайт состоит из 10 страниц Надо для гугла и яндексаПоисковые системы (SEO)11 заявокЗакрыт13 лет назад
Требуется прогнать сайт по каталогам статей тематика моего сайта казино,Поисковые системы (SEO)4 заявкиЗакрыт13 лет назад
Надо в топ 10 янедекс,гугл продвинуть сайт интернет казино по поисковому запросу - игровые автоматы играть - адрес сайта если над пишите отправлю ...Поисковые системы (SEO)10 заявокЗакрыт13 лет назад
Требуется написать уникальный текст для главной страници сайта о интернет казиноКопирайтинг1 исполнительЗавершен13 лет назад
Требуется вывести сайт из подфильра яндекса адрес сайта дам в личку если каму надо будет.Поисковые системы (SEO)1 исполнительЗавершен13 лет назад