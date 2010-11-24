mflotus

Антон mflotus

 
36 летРоссия/Москва
13 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад
Описание профиля отсутствует
Отзывы фрилансеров
zero20
Андрей 
38 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
$50
10 баллов
10 лет назад
Вывести сайт из подфильра яндекса
Сотрудничеством с Антоном остался доволен.
Дал рекомендации по устранению проблем на сайте, выявил недочеты по внутреней оптимизации, сделал технический и seo аудит сайта.
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FreeMagic
37 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$5
10 баллов
13 лет назад
Редактирование текста
Четкое задание, быстрая проверка и оплата - приятно иметь дело с таким заказчиком!
Хрошо , грамотно и быстро был написан текст на главную страницу сайта ещё буду обращаться к данному человеку .
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karver
38 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
11 минут назад
$5
10 баллов
13 лет назад
Уникальный текст для сайта
Антон вежлив в общении. Не затягивает ни проверку, ни оплату. Приятно иметь дело с таким человеком! Рекомендую его к сотрудничеству, как надежного заказчика!
Всего за пару часов Александр написал красивый текст на главную страницу нашего сайта. Спасибо за качественную работу!
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