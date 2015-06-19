Если в опциях если количество нулевое, нужно предлагать предзаказ. Версия ocStore 2.1.0.2 Настройка "Заказ при нехватке" активирована, но на опции она не распространяется походу, нужно исправить. Сразу пишите цену работы.
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- Интернет-магазины3 заявкиЗакрыт8 лет назад
Сделать генератор карты сайта на yii2 вот этот вариант https://github.com/himiklab/yii2-sitemap-module Сразу указывайте цену и срок, остальных игнорю.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт8 лет назад
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Есть движек сайта на yii2, в связи с его переделкой требуется: 1. Переделать формирование урлов 2. Настроить фильтра (поиск) 3. Сделать загрузку страничек и загрузку документов на ajax 4. Настроить вывод контента в некоторых местах с учетом фильтров. 5. Еще ...Веб-программирование7 заявокЗакрыт8 лет назад
- $50
Требуется логотип ресторана доставки еды «Добрый повар». Задача — что бы смотрелся отчетливо на темном и светлом фоне (возможно с заменой цвета). Пожелания — простота и запоминаемость. Использоваться будет везде: на сайте компании, в рекламных материалах и прочей ...Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен8 лет назад
- $50
Требуется логотип компании/фирменный стиль. Срок до 17.06, победитель будет объявлен 18.06 Задача - что бы смотрелся отчетливо на темном и светлом фоне (возможно с заменой цвета). Пожелания - простота и запоминаемость. Использоваться будет везде: на сайте компании, в рекламных ...Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен9 лет назад