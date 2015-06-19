Требуется логотип компании/фирменный стиль. Срок до 17.06, победитель будет объявлен 18.06 Задача - что бы смотрелся отчетливо на темном и светлом фоне (возможно с заменой цвета). Пожелания - простота и запоминаемость. Использоваться будет везде: на сайте компании, в рекламных ...