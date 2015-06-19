mforve

Владимир mforve

 
43 годаРоссия/Москва
11 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Верстка, программирование

PHP, HTML, CSS, JS, JavaScript и т.д.

PHPJavascriptHTMLCSS
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безопасных платежей

  • Опции в opencart

    Если в опциях если количество нулевое, нужно предлагать предзаказ. Версия ocStore 2.1.0.2 Настройка "Заказ при нехватке" активирована, но на опции она не распространяется походу, нужно исправить. Сразу пишите цену работы.

    OpenCartocStore
    Интернет-магазины3 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Доработать сайт на yii2

    $200

    Есть движек сайта на yii2, в связи с его переделкой требуется: 1. Переделать формирование урлов 2. Настроить фильтра (поиск) 3. Сделать загрузку страничек и загрузку документов на ajax 4. Настроить вывод контента в некоторых местах с учетом фильтров. 5. Еще ...

    AjaxYii
    Веб-программирование7 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Логотип ресторана доставки

    $50

    Требуется логотип ресторана доставки еды «Добрый повар». Задача — что бы смотрелся отчетливо на темном и светлом фоне (возможно с заменой цвета). Пожелания — простота и запоминаемость. Использоваться будет везде: на сайте компании, в рекламных материалах и прочей ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Логотип компании

    $50

    Требуется логотип компании/фирменный стиль. Срок до 17.06, победитель будет объявлен 18.06 Задача - что бы смотрелся отчетливо на темном и светлом фоне (возможно с заменой цвета). Пожелания - простота и запоминаемость. Использоваться будет везде: на сайте компании, в рекламных ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад
Отзывы фрилансеров
vitaly-tm
Виталий 
38 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
12 часов назад
$50
10 баллов
8 лет назад
Логотип ресторана доставки
Отличный заказчик. Рекомендую!
Лучшая работа из 50и предложенных. Рекомендую.
Ответный отзыв
Kindwolf
32 годаУкраина
10 лет в сервисе
Был
5 часов назад
$50
10 баллов
9 лет назад
Логотип компании
Отличный заказчик, чёткая постановка задачи, быстрая оплата! Рекомендую как порядочного заказчика!
Отлично справился с разработкой логотипа.
Ответный отзыв