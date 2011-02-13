midget

Александр midget

 
36 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
14 лет назад
Копирайт, Рерайт, SEO, SMO, Продвижение сайтов

Отличный копирайтер и рерайтер

SEO и SMM специалист

Знаю движки DLE, WordPress, Joomla, Drupal

HTML,CSS, немного PHP

  • Ведение туристического блога

    Требуется человек для ведения блога о различных странах Европы, общая информация о стране, а также какие-либо новости. Для хороших исполнителей возможно постоянное трудоустройство

    Копирайтинг41 заявка
    Закрыт
    14 лет назад

  • Простенькая верстка

    Неспешно ищется исполнитель, сделать простую верстку из готового PSD-макета Предлагайте ваши цены, предпочтение будет отдано исполнителю с наименьшей ценой Подробности можно узнать в ПМ или ICQ: 1-7777-003

    HTML-верстка1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

Отзывы фрилансеров

EscalibuR
Олег 
39 лет
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад
16 отзывов
$3
10 баллов
11 лет назад
Небольшая работа по wordpress
WordPress
Работа состоялась
Сделал все превосходно и в срок, очень быстро. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество. Рекоммендую
Ответный отзыв