Указывайте свою цену и контакт. Таже можете писать мне в аську 1-7777-003 Нужен скрипт сайта вроде кинопоиска, только разумеется гораздо проще. Но рассчитаный на большой трафик
Копирайт, Рерайт, SEO, SMO, Продвижение сайтов
Отличный копирайтер и рерайтер
SEO и SMM специалист
Знаю движки DLE, WordPress, Joomla, Drupal
HTML,CSS, немного PHP
Действие аккаунта приостановлено!
- Веб-программирование1 заявкаЗакрыт14 лет назад
Необходимо сделать так, чтобы список категорий выводился в 2 колонки. Оплата на вебмани сразу. 5 минут работы - 100 рублейСистемы управления (CMS)1 исполнительЗавершен14 лет назад
Требуется человек для ведения блога о различных странах Европы, общая информация о стране, а также какие-либо новости. Для хороших исполнителей возможно постоянное трудоустройствоКопирайтинг41 заявкаЗакрыт14 лет назад
Неспешно ищется исполнитель, сделать простую верстку из готового PSD-макета Предлагайте ваши цены, предпочтение будет отдано исполнителю с наименьшей ценой Подробности можно узнать в ПМ или ICQ: 1-7777-003HTML-верстка1 исполнительЗакрыт14 лет назад
Отзывы фрилансеров
$3
10 баллов
11 лет назад
WordPress
Работа состоялась
Ответный отзыв
Сделал все превосходно и в срок, очень быстро. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество. Рекоммендую