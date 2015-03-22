Добрый вечер! Требуется нарисовать баннер Тематика: Bitcoin и криптовалюты Размеры: 250x250, 125x125, 468x60, 728x90 Формат: GIF или JavaScript/HTML5 (лучше GIF) Детали в прикрепленном архиве. ...
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$150
выплачено фрилансерам
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нет постоянных исполнителей
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нет безопасных платежей
- Баннеры7 заявокЗакрыт9 лет назад
Добрый вечер! Необходимо перевести несколько мелких текстов, суммарный обьем 3600 символов. Перевод с русского на английский. Требования: - Упор на качество - Знание тематики IT / Bitcoin ...Переводы17 заявокЗакрыт9 лет назад
- $150
Детальное описание проекта в архиве в файле info.txtДизайн сайтов1 исполнительЗавершен9 лет назад
Необходимо перевести тексты тематики bitcoin/криптовалюты/онлайн платежи на английский язык. 9 небольших текстов, 18 000 символов Требования: - Близкий к нативному уровень английского обязателен. Если нету - ...Переводы1 исполнительЗавершен10 лет назад
Необходимо нарисовать сайт тематики Bitcoin. Детали, описание проекта и скетч (mockup) в формате JPG и AXURE RP Pro - в аттаче. Суммарно нужно будет выполнить дизайн: - Главная страница - ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен10 лет назад
Отзывы фрилансеров
$150
10 баллов
9 лет назад
Максим - спасибо за заказ. Все замечательно. До новых встреч :)
Ответный отзыв
Был небольшой заказ для AlexsimA - нужно было дорисовать дополнительные моменты по сайту. Как всегда - все на высшем уровне - быстро и качественно. Рекоммендуем!
$54
10 баллов
10 лет назад
Спасибо Максиму за сотрудничество! Очень приятный заказчик во всех смыслах этого слова. Буду рада повторно сотрудничать. Рекомендую всем.
Ответный отзыв
Рекоммендуем данного подрядчика для работы. Отличный уровень языка (не рашн ИнЯз :) скорость выполнения супер. Доверяйте Анне смело свои проекты! AAA+++
$1000
10 баллов
10 лет назад
Смело работайте с Максимом! Честный, порядочный и приятный в общении человек. От заказа только положительные эмоции и заряд на будущие проекты. Спасибо, Максим, желаю вам успеха в вашем интересном бизнесе и личного благополучия.
Ответный отзыв
Самый положительный отзыв! Крайне рекоммендуем Левченко Серафиму для задач любой сложности! Проект у нас был непростой, с нашей стороны были задержки и накладки, но дизайнер всегда оставался спокоен и сосредоточен. Общение 10/10, понимание задачи 10/10, скорость работы 10/10, качество 10/10. Рекоммендуем!