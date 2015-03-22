mixx986

Максим mixx986

 
49 лет
10 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
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недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$150
выплачено фрилансерам
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Отзывы фрилансеров

AlexsimA
54 года
19 лет в сервисе
Была
16 дней назад
$150
10 баллов
9 лет назад
Доделать сайт по материалу
Максим - спасибо за заказ. Все замечательно. До новых встреч :)
Был небольшой заказ для AlexsimA - нужно было дорисовать дополнительные моменты по сайту. Как всегда - все на высшем уровне - быстро и качественно. Рекоммендуем!
Ответный отзыв
Anna_Igorevna_
Анна 
32 года
10 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
$54
10 баллов
10 лет назад
Нужен качественный перевод с рус на англ (9 текстов, 18 тыс знаков)
Спасибо Максиму за сотрудничество! Очень приятный заказчик во всех смыслах этого слова. Буду рада повторно сотрудничать. Рекомендую всем.
Рекоммендуем данного подрядчика для работы. Отличный уровень языка (не рашн ИнЯз :) скорость выполнения супер. Доверяйте Анне смело свои проекты! AAA+++
Ответный отзыв
AlexsimA
54 года
19 лет в сервисе
Была
16 дней назад
$1000
10 баллов
10 лет назад
Сайт тематики Bitcoin
Смело работайте с Максимом! Честный, порядочный и приятный в общении человек. От заказа только положительные эмоции и заряд на будущие проекты. Спасибо, Максим, желаю вам успеха в вашем интересном бизнесе и личного благополучия.
Самый положительный отзыв! Крайне рекоммендуем Левченко Серафиму для задач любой сложности! Проект у нас был непростой, с нашей стороны были задержки и накладки, но дизайнер всегда оставался спокоен и сосредоточен. Общение 10/10, понимание задачи 10/10, скорость работы 10/10, качество 10/10. Рекоммендуем!
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