money123

Сергей Иванов money123

 
58 летРоссия/Москва
13 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад
Описание профиля отсутствует
Отзывы фрилансеров
naidenov_e
Евгений 
38 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
$450
10 баллов
13 лет назад
Приватно для Найденова Евгения
Отличный заказчик, всегда на связи, вместе решаем все вопросы по ходу дела. Оплата так же радует, всегда во время. Приятно было работать. Надеюсь не последний раз!
Если Вам нужен надежный партнер и квалифицированный специалист – Вы обратились по адресу. Евгений не просто специалист с большой буквы, но и просто очень добрый и отзывчивый человек. Выводит сайт в оговоренные сроки. Не бросает слов на ветер. Не завышает цен, но знает цену своему труду. Очень рекомендую!!!
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alox23
44 годаУкраина
16 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
$500
10 баллов
13 лет назад
Приватно для Заикина Александра
Сжатые сроки, но умелые менеджмент: чёткое ТЗ, промежуточный контроль, совместное решение спорных моментов, оплата в срок. Рекомендую!
Только ОТЛИЧНО! Быстро, качественно, красиво, профессионально. Вёрстка сделана в срок. Все пожелания учтены. Всем рекомендую!
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