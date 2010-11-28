$450
Необходимо сделать интеграцию шаблона в NetCat, доработать программую часть + подключение платёжных систем.
Веб-программирование1 исполнитель
Завершен
13 лет назад
Необходимо сделать интеграцию шаблона в NetCat, доработать программую часть + подключение платёжных систем.
СРОЧНО. Необходимо сделать интеграцию шаблона в NetCat. Верстка шаблона готова.
Необходимо сделать рекламный ролика сек 30-40. Ролик необходим болванкой, то есть, что бы мы могли просто менять предложение, а имиджевая составляющая оставалось.
Вёрстка портала
Добрый день! Необходимо сделать верстку сайта на Joomla. Дизайн готов. Укажите сроки и цену.