Требуется помощь в обучении установке Stargazer и Ubilling и дальнейшее их конфигурирование. А так же много других мелких попутных вопросов касаемо сис админства.
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- $150
День добрый.... требуется написание специфичной программы для учета клиентов по реферальной системе. Программа должна быть написана на C++ и быть мульти платформенной... то есть что бы работала как на Windows так и на ...Прикладное ПО1 исполнительЗавершен14 лет назад