mopsiso

Замир mopsiso

 
39 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Frost и Zapuskatr

    $100

    Ишу человека которыи сможет заставить работать Frost и Запускатр от Иновы для запуска онлаин игр таких как Ла2 и Аион в частности Аион. На Linux Ubuntu? OpenSuse

    LinuxUbuntu
    Прочеенет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Linux биллинг на 1000 абонентов + веб морда

    $250

    Linux Биллинг на 1000 абонентов + веб морда, Учет трафика через NAT и PPPoE, регулировка скорости по группам абонентов, регулировка также скорости внутрелокальной скорости, веб морда приятная на вид и учет трафика по дате (начать ...

    Linux
    Настройка сервера/ПО4 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Программа для учета клиентов по реферал. системе

    $150

    День добрый.... требуется написание специфичной программы для учета клиентов по реферальной системе. Программа должна быть написана на C++ и быть мульти платформенной... то есть что бы работала как на Windows так и на ...

    DebianLinuxMySQL
    Прикладное ПО1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад