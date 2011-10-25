Linux биллинг на 1000 абонентов + веб морда

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Настройка сервера/ПО
Закрыт4 заявки224 просмотра

Linux Биллинг на 1000 абонентов + веб морда, Учет трафика через NAT и PPPoE, регулировка скорости по группам абонентов, регулировка также скорости внутрелокальной скорости, веб морда приятная на вид и учет трафика по дате (начать с тако го то месяца по токой)

Linux
14 лет назад
mopsiso
Замир 
39 лет
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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