Настроить FreeBSD + MySql + Tomcat + почтовик

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Закрыт17 заявок241 просмотр

настроить FreeBSD + MySql + Tomcat + почтовик

на выделенном сервере FreeBSD + MySql уже установлены, нужно поставить Tomcat + почтовый сервер. Настроить систему. Так же нужно администрирование данной системы.

MySQL
14 лет назад
ivapro
51 год
17 лет в сервисе
Был
год назад

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