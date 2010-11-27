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Отзывы заказчиков
$75
0 баллов
13 лет назад
Понравились работы. Заказал. Исполнитель пропал, потом появился, извинился и снова пропал... Работа так и не началась. Может быть кому-то повезет больше.
$50
10 баллов
13 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$100
1 балл
13 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$30
10 баллов
13 лет назад
Отличная работа! Приятно работать :)
Ответный отзыв
Отличный заказчик. Рад был сотрудничеству.
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от $15
от 1 дня
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от $60
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