mouzee

Игорь mouzee

 
37 летРоссия/Омск
13 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад
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Отзывы заказчиков
tigerigor
Игорь 
62 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$75
0 баллов
13 лет назад
Отрисовать несколько бокалов с напитками и без
Понравились работы. Заказал. Исполнитель пропал, потом появился, извинился и снова пропал... Работа так и не началась. Может быть кому-то повезет больше.
EugeneMir
Евгений 
41 годУкраина
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$50
10 баллов
13 лет назад
Иконки для разделов женского форума
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
TransWrite
Сергей 
35 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад
65 отзывов
$100
1 балл
13 лет назад
Личный сайт-визитка на 1 страницу (Ajacs)
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
coportal
Роман 
40 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
4 отзыва
$30
10 баллов
13 лет назад
Оттехдизайнить OTP-Токен (брелок)
Отличная работа! Приятно работать :)
Отличный заказчик. Рад был сотрудничеству.
Ответный отзыв
Иконки и Пиксель-арт
2 отзыва
от $15
от 1 дня
нет рейтинга
Дизайн сайтов
1 отзыв
от $150
от 3 дней
нет рейтинга
Иллюстрации и Рисунки
2 отзыва(-1)
от $15
от 1 дня
нет рейтинга
Баннеры
нет отзывов
от $15
нет рейтинга
Дизайн интерфейсов и игр
нет отзывов
от $100
нет рейтинга
Логотипы и Знаки
нет отзывов
от $150
нет рейтинга
Презентации
нет отзывов
от $60
от 1 дня
нет рейтинга
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