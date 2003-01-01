mralnikov

Ральников Максим mralnikov

 
NaN летРоссия/Кострома
17 лет на фриланс-бирже
Был
17 лет назад

Команда разработчиков под руководством Microsoft Cetified professional, к.т.н. в области защиты информации в интернет (10 лет в области опыта работы в интернет-программирование, Microsoft ASP с 1998г., ASP.Net 1.0 с 2001 года, ASP.Net 2.0 с 2005 года, опыт крупных разработок, в т.ч. для иностранных компаний). Интеграция всех преимуществ платформы ASP.Net в собственной CMS.

Технологии:

- ASP.Net 1.0/2.0

- C# 1.0/2.0

- HTML/XHTML

- JavaScript

- XML/XPath/XSLT

- MS SQL Server 7.0/2000

JavascriptHTML

  • Веб-дизайн сайта, требуется эскиз для выбора исполнителя

    $600

    Нужен дизайн для сайта торговой группы. Заказчик не очень чётко понимает что хочет, поэтому необходим эскиз, который он сможет посмотреть и сказать - "это мне нравится". Срок выполнения эскиза - до вечера понедельника (18.06). Все детали ...

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов22 заявки
    Закрыт
    17 лет назад

  • Разработка флеш анимации

    $600

    Требуется разработать достаточно комплексную флеш анимацию, подробности в http://ramedia.ru/dl/tz.zip Требуется хорошее портфолио дизайнера, умеющего в том числе рисовать руками. Нарисованный специально под этот проект интересный набросок повысит Ваши шансы быть выбранным. После выбора дизайнера будет заплачено ...

    Веб-программирование7 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • 2 простые флешки

    Требуется анимировать 2 картинки: - заставить крутится катушки плёнки у проектора кинотеатра - сделать некий эффект пробегающего луча у логтипа Gold Stream Максимум 3-4 дня

    Веб-программирование23 заявки
    Закрыт
    17 лет назад