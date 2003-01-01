Команда разработчиков под руководством Microsoft Cetified professional, к.т.н. в области защиты информации в интернет (10 лет в области опыта работы в интернет-программирование, Microsoft ASP с 1998г., ASP.Net 1.0 с 2001 года, ASP.Net 2.0 с 2005 года, опыт крупных разработок, в т.ч. для иностранных компаний). Интеграция всех преимуществ платформы ASP.Net в собственной CMS.

Технологии:

- ASP.Net 1.0/2.0

- C# 1.0/2.0

- HTML/XHTML

- JavaScript

- XML/XPath/XSLT

- MS SQL Server 7.0/2000