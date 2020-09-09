mrsholyguacamole

Интеграция с wildberries.ru и битрикс
Кристина mrsholyguacamolemrsholyguacamole
- Веб-программирование2 заявкиЗакрыт3 года назад
В карточке оформления заказа как способ оплаты клиент выбирает Кредит Тиньков или Рассрочка Тиньков (если в корзине только 1товар то высвечивается напоминание что рассрочка возможна только при покупке комплекта, продолжить покупки ? ) далее выводится ...Интернет-магазины1 заявкаЗакрыт3 года назад
в 1с имеются настройки на стоимость страховки на определенные модели телефонов, нужно вытащить эту страховку и добавлять в корзину на сайте в соответствии с настройкой в 1с1С-программирование4 заявкиЗакрыт3 года назад
egrad.ru Долгая загрузка главной страницы, фильтра-особенно в мобильной версии сайтаДизайн сайтов3 заявкиЗакрыт3 года назад
После того как покупатель выбрал нужный ему товар ,в корзине должен появится блок с товарами которые подходят к уже выбранному товару(например айфон 12, к нему чехол на айфон 12, зарядка, стекло, страховка)А если выбрать весь ...Интернет-магазины3 заявкиЗакрыт3 года назад
Изменить настройки каркаса свойств в карточке товара, вывести нужные в шапке(10 позиций )отметить визуально .Для каждого раздела свой каркас ([url=https://youdo.com/t7753133#]дополнить описание[/url])Интернет-магазины2 заявкиЗакрыт3 года назад