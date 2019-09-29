Атлант
Возьмусь за проект с нуля, для малобюджетников, волонтеров, школьных, и дошкольных учреждений, а так же по тематике корана, ислама, славян, православия (не христианство), народа Ра(арии) и народов Ас(азия)
Мобильные приложения
нет отзывов
$15/час
от $5от 1 дня
#213
Тестирование сайтов
нет отзывов
$15/час
от $30от 1 дня
#495
Сайты «под ключ»
нет отзывов
$10/час
от $30от 1 дня
#1018
Системы управления (CMS)
нет отзывов
$15/час
от $20от 1 дня
#1065
Наполнение сайтов
нет отзывов
$10/час
от $7от 1 дня
#1136
Веб-программирование
нет отзывов
$10/час
от $15от 1 дня
#1928
HTML-верстка
нет отзывов
$10/час
от $12от 1 дня
#3383