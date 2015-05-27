mxstudio

Петр mxstudio

 
40 лет
10 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Будильник на Phonegap

    Есть приложение на Jquery Mobile + Phonegap Представляет из себя обычное информационное приложение. Хотим оживить его, добавив будильник - человек выставляет время приема пищи, и в течении дня каждые 3 часа ему должно ...

    AndroidiOSjQuery
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Доработка на InstantCMS

    Есть instantCMS, есть дополнительное поле в профиле пользователя с его местоположением (координаты). Нужно сделать страницу с картой, где будут выводиться точки пользователей (согласно их координатам), при клике по которым будет открываться более ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    9 лет назад

  • Javascript кодер

    Есть страница, с 6 "загрузчиками" картинок из соц сетей/с компьютера http://izefirka.ru/marshmallow По факту у них очень похожий код, открывается каждый в iframe, например вот: http://izefirka.ru/inst/preset/picker/ Смысл этих загрузчиков - ...

    JavaScript
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Написать парсеры

    Нужен скрипт, логика следующая: 1) К скрипту обращаются либо напрямую, либо с GET параметрами (IP, логин, пароль) – во втором случае скрипт должен работать через прокси, в первом без них. ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Скролл на iPhone, Phonegap + jquery mobile

    Есть приложение, билтим на build.phonegap.com (это принципиально) HTML версия тут если нужна temp3.webmiks.ru Проблема в следующем - при скролле на андроиде, если провести пальцем снизу вверх - страница пролистается, и будет медленно останавливаться. ...

    AndroidHTMLjQuery
    Мобильные приложения1 заявка
    Закрыт
    9 лет назад

  • Изменить верстку

    Есть страница: http://biokaminpro.ru/ На ней не правильные фотографии, порядок, и названия. Правильные - тут: http://www.biokaminpro.ru/catalog Правильные фотографии также есть отдельно в архиве. Соответственно нужно поменять ...

    HTML-верстка10 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Javascript и localStorage

    Есть сайт cel.webmiks.ru/ – смотрите либо в режиме просмотра с мобильного, либо с мобильного, оптимальная ширина экрана – 320 пикселей. В localStorage нужно хранить данные (если не знаете что это такое - погуглите, там ...

    JavaScript
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    9 лет назад