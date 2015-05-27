Задача очень срочная, нужно сделать как можно раньше У нас есть сайт, на котором мы проводим опросы внутри компании. Он на Laravel 5 sales.ursosan.ru/app Логин [email protected] testtest ...
- Веб-программирование1 заявкаЗакрыт7 лет назад
Есть приложение на Jquery Mobile + Phonegap Представляет из себя обычное информационное приложение. Хотим оживить его, добавив будильник - человек выставляет время приема пищи, и в течении дня каждые 3 часа ему должно ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт9 лет назад
Есть instantCMS, есть дополнительное поле в профиле пользователя с его местоположением (координаты). Нужно сделать страницу с картой, где будут выводиться точки пользователей (согласно их координатам), при клике по которым будет открываться более ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт9 лет назад
Есть страница, с 6 "загрузчиками" картинок из соц сетей/с компьютера http://izefirka.ru/marshmallow По факту у них очень похожий код, открывается каждый в iframe, например вот: http://izefirka.ru/inst/preset/picker/ Смысл этих загрузчиков - ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт9 лет назад
Нужен скрипт, логика следующая: 1) К скрипту обращаются либо напрямую, либо с GET параметрами (IP, логин, пароль) – во втором случае скрипт должен работать через прокси, в первом без них. ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт9 лет назад
Есть приложение, билтим на build.phonegap.com (это принципиально) HTML версия тут если нужна temp3.webmiks.ru Проблема в следующем - при скролле на андроиде, если провести пальцем снизу вверх - страница пролистается, и будет медленно останавливаться. ...Мобильные приложения1 заявкаЗакрыт9 лет назад
Есть страница: http://biokaminpro.ru/ На ней не правильные фотографии, порядок, и названия. Правильные - тут: http://www.biokaminpro.ru/catalog Правильные фотографии также есть отдельно в архиве. Соответственно нужно поменять ...HTML-верстка10 заявокЗакрыт9 лет назад
Есть сайт cel.webmiks.ru/ – смотрите либо в режиме просмотра с мобильного, либо с мобильного, оптимальная ширина экрана – 320 пикселей. В localStorage нужно хранить данные (если не знаете что это такое - погуглите, там ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт9 лет назад
Есть верстка на jquery mobile, нужна помощь в создании функционала. Компилировать будем тут: build.phonegap.com/ Что есть: temp3.webmiks.ru Что нужно (функционал по кнопке эффективный будильник): 1) ...Мобильные приложения1 заявкаЗакрыт10 лет назад